Warum beginnen Walgreens und Walmart mit Wal?

In der riesigen Landschaft der Einzelhandelsriesen stechen zwei prominente Namen hervor: Walgreens und Walmart. Beide Unternehmen sind zu bekannten Namen geworden, aber haben Sie sich jemals gefragt, warum sie beide mit „Wal“ beginnen? Ist es nur ein Zufall oder steckt dahinter eine tiefere Bedeutung? Lassen Sie uns in die Geschichte und Ursprünge dieser Einzelhandelsriesen eintauchen, um die Antwort zu finden.

Die Ursprünge von Walgreens:

Walgreens, die beliebte Apothekenkette, wurde 1901 von Charles R. Walgreen gegründet. Der Name „Walgreen“ wurde zu „Walgreens“ abgekürzt, um das Aussprechen und Erinnern zu erleichtern. Das Hinzufügen des Buchstabens „s“ war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine gängige Praxis, um einen markanteren und wiedererkennbaren Markennamen zu schaffen.

Die Geburt von Walmart:

Walmart hingegen hat eine etwas andere Geschichte. Der Einzelhandelsriese wurde 1962 von Sam Walton gegründet. Als Walton sein erstes Geschäft eröffnete, nannte er es „Walton's Five and Dime“. Als das Unternehmen jedoch expandierte und weitere Standorte eröffnete, wurde der Name 1969 schließlich in „Walmart“ geändert. Die Entscheidung, das besitzergreifende „s“ wegzulassen, wurde getroffen, um zu verdeutlichen, dass Walmart nicht nur der Laden eines einzelnen Mannes war, sondern eine Marke, die dazugehörte an alle.

FAQ:

F: Gibt es eine Verbindung zwischen Walgreens und Walmart?

A: Obwohl beide Unternehmen mit „Wal“ beginnen, gibt es keine direkte Verbindung zwischen Walgreens und Walmart. Es handelt sich um separate Einheiten mit unterschiedlichen Gründern und Geschäftsmodellen.

F: Warum beginnen viele Einzelhandelsgeschäfte mit „Wal“?

A: Die Verwendung von „Wal“ in Einzelhandelsgeschäftsnamen ist oft eine Möglichkeit, eine wiedererkennbare und einprägsame Marke zu schaffen. Es ist nicht auf Walgreens und Walmart beschränkt; Weitere Beispiele sind Wal-Mart (ein anderes Unternehmen als Walmart), Wal-Burgers und Wal-Flowers.

F: Gibt es noch andere Gründe für die Verwendung von „Wal“ in einem Firmennamen?

A: Obwohl es keine definitive Antwort gibt, spekulieren einige, dass die Verwendung von „Wal“ ein Gefühl von Vertrauen und Zuverlässigkeit hervorrufen könnte, da es ähnlich wie das Wort „well“ klingt. Darüber hinaus war es möglicherweise eine Möglichkeit, den Namen der Gründer wie Walgreen und Walton zu huldigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung von „Wal“ in den Namen von Einzelhandelsriesen wie Walgreens und Walmart kein Zufall ist. Es ist eine bewusste Entscheidung der Gründer, einprägsame und wiedererkennbare Markennamen zu schaffen. Obwohl keine direkte Verbindung zwischen den beiden Unternehmen besteht, sind sie beide in ihren jeweiligen Branchen zu Ikonen geworden. Wenn Sie also das nächste Mal an einem Walgreens oder Walmart vorbeikommen, werden Sie die Geschichte hinter ihren Namen kennen.