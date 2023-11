By

Wer war zuerst Sams oder Costco?

In der Welt der Lagerhausclubs ragen zwei Giganten heraus: Sam's Club und Costco. Diese Einzelhandelsriesen sind zum Synonym für Großeinkäufe geworden und bieten Kunden die Möglichkeit, große Mengen zu ermäßigten Preisen einzukaufen. Doch wer war der Erste, der dieser Einkaufsrevolution den Weg ebnete?

Sam's Club, eine Abteilung von Walmart, wurde 1983 gegründet. Sam's Club wurde von Walmart-Gründer Sam Walton ins Leben gerufen und richtet sich an Kleinunternehmer und Einzelpersonen, die durch den Kauf von Artikeln in großen Mengen Geld sparen möchten. Mit seinem auf Mitgliedschaft basierenden Modell gewann Sam's Club schnell an Popularität und wurde zu einem bekannten Namen.

Andererseits hat Costco, ebenfalls 1983 gegründet, eine etwas andere Entstehungsgeschichte. Ursprünglich als Price Club bekannt, war es eine Idee von Sol Price, einem Pionier der Einzelhandelsbranche. Ziel des Price Club war es, kleinen Unternehmen den Zugang zu erschwinglichen Waren zu ermöglichen. Im Jahr 1993 fusionierte Price Club mit Costco und das Unternehmen nahm den Namen Costco Wholesale Corporation an, den wir heute kennen.

Also, wer war zuerst? Technisch gesehen wurden sowohl Sam's Club als auch Costco im selben Jahr gegründet. Allerdings eröffnete Sam's Club seinen ersten Warehouse-Club einige Monate vor Price Club, was ihm einen leichten Vorteil verschaffte, weil er der erste war, der auf den Markt kam.

FAQ:

F: Was ist ein Warehouse-Club?

A: Ein Warehouse Club ist eine Art Einzelhandelsgeschäft, das Kunden die Möglichkeit bietet, Artikel in großen Mengen zu ermäßigten Preisen zu kaufen. Diese Geschäfte benötigen in der Regel eine Mitgliedschaft, um auf ihre Produkte und Dienstleistungen zugreifen zu können.

F: Was ist das auf Mitgliedschaft basierende Modell?

A: Das auf Mitgliedschaft basierende Modell ist eine Geschäftsstrategie, bei der Kunden eine Gebühr zahlen, um Mitglied eines bestimmten Geschäfts oder einer bestimmten Organisation zu werden. Im Gegenzug erhalten Mitglieder Zugang zu exklusiven Produkten, Dienstleistungen und Rabatten.

F: Sind Sam's Club und Costco die einzigen Lagerhausclubs?

A: Während Sam's Club und Costco die bekanntesten Lagerhausclubs sind, gibt es auch andere Akteure auf dem Markt, wie zum Beispiel BJ's Wholesale Club und verschiedene regionale Lagerhausclubs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Sam's Club als auch Costco eine entscheidende Rolle dabei spielten, die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, durch die Einführung des Konzepts der Warehouse Clubs zu revolutionieren. Während Sam's Club seine Türen einige Monate vor Price Club öffnete, hatten beide Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf die Einzelhandelsbranche und florieren auch heute noch. Egal, ob Sie ein treues Sam's Club-Mitglied oder ein begeisterter Costco-Käufer sind, es lässt sich nicht leugnen, welchen Einfluss diese Lagerclubs auf die Art und Weise haben, wie wir einkaufen.