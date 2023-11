By

Wem gehört der größte Teil von Walmart?

In der Welt des Einzelhandels gilt Walmart als Gigant und dominiert den Markt mit seinem umfangreichen Filialnetz und seiner Online-Präsenz. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wem dieser Einzelhandelsriese gehört? Lassen Sie uns tiefer in die Eigentümerstruktur von Walmart eintauchen und die Hauptakteure hinter seinem Erfolg entdecken.

Die Walton-Familie: Der Mehrheitsbesitz von Walmart liegt in den Händen der Familie Walton, Nachkommen des Walmart-Gründers Sam Walton. Ab 2021 besitzt die Familie Walton gemeinsam rund 50 % der Walmart-Aktien. Damit sind sie die reichste Familie in den Vereinigten Staaten und eine der reichsten der Welt. Der Reichtum der Familie beruht hauptsächlich auf ihrer Beteiligung an Walmart.

Weitere Aktionäre: Während die Familie Walton den größten Anteil hält, gibt es zahlreiche andere Aktionäre, die einen Anteil an Walmart besitzen. Dazu gehören institutionelle Anleger wie Investmentfonds, Pensionsfonds und andere Investmentfirmen. Darüber hinaus können Privatanleger über die Börse auch Walmart-Aktien erwerben.

FAQ:

F: Was ist ein Aktionär?

A: Ein Aktionär ist eine natürliche oder juristische Person, die Anteile oder Anteile an einem Unternehmen besitzt. Aktionäre haben ein finanzielles Interesse an der Gesellschaft und können Dividenden erhalten oder Stimmrechte haben.

F: Wie profitieren Aktionäre vom Besitz von Aktien?

A: Aktionäre können vom Besitz von Aktien durch Dividenden profitieren, bei denen es sich um einen Teil des an die Aktionäre ausgeschütteten Gewinns des Unternehmens handelt. Sie können auch von einem Kapitalzuwachs profitieren, wenn der Wert der Aktien im Laufe der Zeit steigt.

F: Kann jeder Walmart-Aktien kaufen?

A: Ja, jeder kann Walmart-Aktien über ein Brokerage-Konto kaufen. Aktien werden an Börsen wie der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol „WMT“ gehandelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheitsbeteiligung an Walmart bei der Familie Walton liegt, die zusammen rund 50 % der Unternehmensanteile besitzt. Auch andere Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und Privatanleger, sind an dem Einzelhandelsriesen beteiligt. Diese Eigentümerstruktur hat im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle für Walmarts Wachstum und Erfolg gespielt.