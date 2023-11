By

Wem gehört Costco jetzt?

In der Welt der Einzelhandelsriesen hat sich die Costco Wholesale Corporation zweifellos einen Namen gemacht. Costco ist für seine riesigen Lagerhäuser und sein Großeinkaufsmodell bekannt und hat sich zu einer Anlaufstelle für Millionen von Käufern weltweit entwickelt. Aber wem genau gehört dieses Einzelhandelskraftwerk?

Derzeit sind die größten Anteilseigner von Costco seine institutionellen Anleger. Dazu gehören Investmentfonds, Pensionsfonds und andere Investmentfirmen. Der größte institutionelle Aktionär des Unternehmens ist The Vanguard Group, die rund 8 % der ausstehenden Aktien von Costco besitzt. Zu den weiteren großen institutionellen Investoren zählen BlackRock, State Street Corporation und Fidelity Investments.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Costco ein börsennotiertes Unternehmen ist, was bedeutet, dass sein Eigentum auf zahlreiche private und institutionelle Anleger verteilt ist, die Aktien des Unternehmens halten. Dies ermöglicht es jedem, der über die Mittel zur Investition verfügt, Teilhaber von Costco zu werden.

FAQ:

F: Was bedeutet es für ein Unternehmen, börsennotiert zu sein?

A: Wenn ein Unternehmen börsennotiert ist, bedeutet das, dass seine Aktien für die breite Öffentlichkeit an Börsen zum Kauf verfügbar sind. Dies ermöglicht Privatpersonen und institutionellen Anlegern den Kauf und Verkauf von Aktien und wird so Teilhaber des Unternehmens.

F: Gibt es Gründungsmitglieder oder Familien, die immer noch einen erheblichen Anteil an Costco besitzen?

A: Nein, es gibt keine Gründungsmitglieder oder Familien, die derzeit einen wesentlichen Anteil an Costco besitzen. Das Unternehmen ist in eine börsennotierte Aktiengesellschaft umgewandelt worden, und das Eigentum ist nun auf verschiedene Aktionäre verteilt.

F: Kann sich der Besitz von Costco im Laufe der Zeit ändern?

A: Ja, der Besitz von Costco kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn Aktien an der Börse gekauft und verkauft werden. Anleger können ihre Anteile erhöhen oder verringern und so möglicherweise die Eigentümerstruktur des Unternehmens verändern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Costco zwar im Besitz einer vielfältigen Gruppe privater und institutioneller Anleger ist, seine größten Anteilseigner jedoch derzeit institutionelle Anleger wie The Vanguard Group sind. Da es sich um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, können die Eigentumsverhältnisse schwanken, das Unternehmen bleibt jedoch ein Einzelhandelsriese mit einer breiten Aktionärsbasis.