Dieser Artikel geht der Frage nach, wer die Roboter herstellt, die Amazon in seinen Lagern einsetzt. Angesichts des rasanten Wachstums des E-Commerce und der steigenden Nachfrage nach effizienter Auftragsabwicklung hat Amazon stark in Automatisierungstechnologien, einschließlich Roboter, investiert. Während Amazon eine eigene Roboterreihe namens Amazon Robotics entwickelt hat, ist das Unternehmen bei der Erfüllung seiner Anforderungen auch auf Partnerschaften mit externen Herstellern angewiesen. Dieser Artikel befasst sich mit den Hauptakteuren, die an der Herstellung von Robotern für Amazon beteiligt sind, und beleuchtet das komplexe Ökosystem, das die Automatisierungsbemühungen des E-Commerce-Riesen unterstützt.

Wer stellt Roboter für Amazon her?

Als Vorreiter im E-Commerce und in der Logistik verlässt sich Amazon in hohem Maße auf Roboter, um seine Lagerabläufe zu optimieren. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Robotikabteilung, Amazon Robotics, die eine Reihe von Robotern entwickelt und herstellt, die speziell auf die Logistikzentren von Amazon zugeschnitten sind. Diese Roboter sind für Aufgaben wie das Kommissionieren, Verpacken und Transportieren von Artikeln innerhalb der Lager verantwortlich.

Allerdings ist Amazon Robotics nicht der einzige Roboteranbieter für Amazon. Das Unternehmen arbeitet auch mit externen Herstellern zusammen, um seinen Automatisierungsbedarf zu decken. Einer der Hauptakteure dieser Partnerschaft ist Kiva Systems, ein Robotikunternehmen, das Amazon 2012 übernommen hat. Kiva Systems, heute bekannt als Amazon Robotics, war maßgeblich an der Entwicklung der ersten Roboterflotte von Amazon beteiligt.

Neben Amazon Robotics sind auch andere Hersteller an der Lieferung von Robotern an Amazon beteiligt. Diese beinhalten:

1. FANUC: FANUC ist ein führendes Robotikunternehmen, das Industrieroboter für verschiedene Branchen, einschließlich E-Commerce, liefert. Sie haben mit Amazon eine Partnerschaft geschlossen, um Roboter für seine Logistikzentren bereitzustellen.

2. KUKA: KUKA ist ein weiterer bekannter Robotikhersteller, der mit Amazon zusammengearbeitet hat. Ihre Roboter werden in den Lagern von Amazon eingesetzt, um die Effizienz und Produktivität zu steigern.

3. Fetch Robotics: Fetch Robotics ist ein Unternehmen, das sich auf autonome mobile Roboter für verschiedene Anwendungen spezialisiert hat. Sie haben sich mit Amazon zusammengetan, um Roboter bereitzustellen, die bei der Bestandsverwaltung und Auftragserfüllung helfen.

4. GreyOrange: GreyOrange ist ein globales Robotikunternehmen, das Automatisierungslösungen für Lager und Vertriebszentren anbietet. Sie haben sich mit Amazon zusammengetan, um Robotersysteme bereitzustellen, die die Bestellabwicklung und -erfüllung optimieren.

Dies sind nur einige Beispiele der Hersteller, die an der Produktion von Robotern für Amazon beteiligt sind. Die Zusammenarbeit zwischen Amazon und diesen Unternehmen unterstreicht das komplexe Ökosystem von Lieferanten und Partnern, die zur Automatisierungsinfrastruktur des E-Commerce-Riesen beitragen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Warum setzt Amazon Roboter in seinen Lagern ein?

A: Amazon setzt in seinen Lagern Roboter ein, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Auftragsabwicklung zu beschleunigen und die Gesamtproduktivität zu verbessern. Roboter können sich wiederholende Aufgaben präzise und schnell ausführen, sodass sich menschliche Arbeiter auf komplexere und wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können.

F: Welchen Nutzen haben Roboter für Amazon?

A: Roboter bringen mehrere Vorteile für den Betrieb von Amazon. Sie tragen dazu bei, die Raumnutzung in Lagern zu optimieren, die Auftragsabwicklungszeit zu verkürzen, Fehler zu minimieren und eine schnellere Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Darüber hinaus tragen Roboter zu einer sichereren Arbeitsumgebung bei, indem sie körperlich anspruchsvolle Aufgaben erledigen und das Verletzungsrisiko verringern.

F: Ersetzen Roboter menschliche Arbeiter bei Amazon?

A: Obwohl Roboter bestimmte Aufgaben in den Lagern von Amazon automatisiert haben, haben sie menschliche Arbeitskräfte nicht vollständig ersetzt. Die Einführung von Robotern hat zur Schaffung neuer Berufsbilder geführt, bei denen es um die Überwachung und Wartung der Robotersysteme geht. Menschliche Arbeitskräfte sind immer noch von entscheidender Bedeutung für Aufgaben, die Entscheidungsfindung, Problemlösung und den Umgang mit empfindlichen oder unregelmäßigen Gegenständen erfordern.

F: Gibt es andere Unternehmen, die an der Herstellung von Robotern für Amazon beteiligt sind?

A: Neben den in diesem Artikel erwähnten Unternehmen gibt es möglicherweise noch andere Hersteller, die an der Produktion von Robotern für Amazon beteiligt sind. Der E-Commerce-Riese erkundet kontinuierlich Partnerschaften und Kooperationen, um die neuesten Fortschritte in der Robotik und Automatisierungstechnologien zu nutzen.

