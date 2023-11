By

Wer ist der Besitzer von Walmarts Tochter?

In der Welt des Einzelhandels ist Walmart ein bekannter Name. Mit seinem riesigen Filialnetz und seinem umfangreichen Produktangebot hat sich das Unternehmen zu einem globalen Einzelhandelsriesen entwickelt. Walmart wurde 1962 von Sam Walton gegründet und wurde seitdem von der Familie weitergegeben, wobei das Eigentum nun bei seinen Nachkommen liegt. Eine der prominenten Figuren dieser Linie ist Alice Walton, die Tochter des Walmart-Gründers.

Alice Walton, geboren am 7. Oktober 1949, ist eine amerikanische Erbin und Philanthropin. Sie ist die einzige Tochter von Sam Walton und Helen Walton. Im Jahr 2021 gilt Alice Walton mit einem Nettovermögen von über 60 Milliarden US-Dollar als eine der reichsten Frauen der Welt. Ihr Vermögen stammt hauptsächlich aus ihrer Beteiligung an Walmart, was sie zu einer der Hauptaktionäre des Unternehmens macht.

FAQ:

F: Wie wurde Alice Walton Eigentümerin von Walmart?

A: Alice Walton hat ihre Anteile an Walmart von ihrem Vater Sam Walton geerbt, der das Unternehmen gegründet hat. Als Mitglied der Walton-Familie erhielt sie einen Teil des Familienbesitzes, als ihr Vater starb.

F: Welche Rolle spielt Alice Walton bei Walmart?

A: Obwohl Alice Walton eine Großaktionärin von Walmart ist, hat sie keine Führungsposition im Unternehmen inne. Ihr Engagement dreht sich in erster Linie um ihre Eigentumsbeteiligung und den Einfluss, den sie als Großaktionärin haben kann.

F: Gibt es noch andere Mitglieder der Walton-Familie, denen Walmart gehört?

A: Ja, Alice Walton ist nicht das einzige Mitglied der Familie Walton, das Eigentümer von Walmart ist. Auch ihre Brüder Rob Walton und Jim Walton halten bedeutende Anteile am Unternehmen. Die Walton-Familie als Ganzes bleibt aufgrund ihres Walmart-Besitzes eine der reichsten Familien der Welt.

F: Wofür ist Alice Walton neben ihrer Beteiligung an Walmart bekannt?

A: Alice Walton ist auch für ihre philanthropischen Bemühungen bekannt. Sie hat das Crystal Bridges Museum of American Art in Bentonville, Arkansas, gegründet, das eine umfangreiche Sammlung amerikanischer Kunstwerke beherbergt. Darüber hinaus unterstützt sie aktiv verschiedene wohltätige Zwecke und Initiativen.

Als Tochter des Walmart-Gründers nimmt Alice Walton eine bedeutende Position in der Eigentümerstruktur des Unternehmens ein. Ihr Reichtum und Einfluss reichen über die Einzelhandelsbranche hinaus und machen sie zu einer herausragenden Persönlichkeit sowohl in der Wirtschaft als auch in der Philanthropie.