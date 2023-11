By

Wer ist der Enkel von Walmart?

In der Welt des Einzelhandels ist Walmart ein bekannter Name. Der multinationale Einzelhandelskonzern wurde 1962 von Sam Walton gegründet und hat sich zu einem der größten Unternehmen der Welt entwickelt. Aber wer ist der Enkel von Walmart, der das Familienerbe weiterführt? Lass es uns herausfinden.

Der Enkel von Walmart ist kein anderer als Lukas Walton, der Sohn von John T. Walton, der einer der Söhne von Sam Walton war. Lukas Walton wurde am 21. Juni 1986 geboren und ist das jüngste seiner Geschwister. Obwohl Lukas Walton in der Öffentlichkeit relativ unbekannt ist, ist er eine bedeutende Figur im Walmart-Imperium.

Als Enkel von Walmart ist Lukas Walton Großaktionär des Unternehmens. Nach dem frühen Tod seines Vaters bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 2005 erbte er einen erheblichen Teil des Familienvermögens. Mit seinem geerbten Vermögen ist Lukas Walton zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden.

FAQ:

F: Wie viel ist Lukas Walton wert?

A: Im Jahr 2021 wird Lukas Waltons Nettovermögen auf rund 21 Milliarden US-Dollar geschätzt.

F: Ist Lukas Walton an den Geschäften von Walmart beteiligt?

A: Obwohl Lukas Walton ein Großaktionär ist, ist er nicht aktiv am Tagesgeschäft von Walmart beteiligt. Die Walton-Familie, zu der auch Lukas gehört, hat einen Sitz im Vorstand von Walmart, konzentriert sich jedoch in erster Linie auf ihre philanthropischen Bemühungen.

F: Gibt es weitere Nachkommen von Sam Walton, die an Walmart beteiligt sind?

A: Ja, auch die anderen Kinder und Enkelkinder von Sam Walton engagieren sich im Unternehmen. Sein ältester Sohn, Rob Walton, war bis 2015 Vorstandsvorsitzender von Walmart.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lukas Walton, der Enkel von Walmart, eine bedeutende Figur im Walmart-Imperium ist. Als Großaktionär hält er einen beträchtlichen Anteil am Unternehmen und ist einer der reichsten Menschen der Welt. Auch wenn Lukas Walton nicht aktiv am Walmart-Geschäft beteiligt ist, führt er das Familienerbe weiter und trägt zum Erfolg des Einzelhandelsriesen bei.