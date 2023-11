By

Wer ist größer: Walmart oder Amazon?

In der Welt des Einzelhandels haben sich zwei Giganten zu den dominierenden Akteuren entwickelt: Walmart und Amazon. Beide Unternehmen haben die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, revolutioniert, aber wenn es darum geht, herauszufinden, wer größer ist, ist die Antwort nicht so einfach, wie es scheint.

Definitionen:

– Walmart: Ein amerikanischer multinationaler Einzelhandelskonzern, der eine Kette von Hypermärkten, Discount-Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften betreibt.

– Amazon: Ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen, das sich auf E-Commerce, Cloud Computing, digitales Streaming und künstliche Intelligenz konzentriert.

Vergleich der Einnahmen:

Wenn es um den Umsatz geht, liegt Walmart traditionell an der Spitze. Im Jahr 2020 meldete Walmart einen Gesamtumsatz von 559 Milliarden US-Dollar und war damit gemessen am Umsatz das größte Unternehmen der Welt. Andererseits meldete Amazon im selben Jahr einen Gesamtumsatz von 386 Milliarden US-Dollar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Umsatz von Amazon in den letzten Jahren viel schneller gewachsen ist als der von Walmart.

Marktkapitalisierung:

Während Walmart in Bezug auf den Umsatz möglicherweise die Nase vorn hat, übertrifft Amazon ihn in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Im Jahr 2021 lag die Marktkapitalisierung von Amazon bei über 1.7 Billionen US-Dollar und war damit eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Im Vergleich dazu betrug die Marktkapitalisierung von Walmart rund 400 Milliarden US-Dollar.

FAQ:

F: Welches Unternehmen hat eine größere physische Präsenz?

A: Walmart verfügt über eine größere physische Präsenz mit Tausenden von Geschäften auf der ganzen Welt. Amazon hingegen ist hauptsächlich online tätig und verfügt über weniger physische Geschäfte.

F: Wer hat eine stärkere E-Commerce-Präsenz?

A: Amazon ist für seine starke E-Commerce-Präsenz bekannt und dominiert den Online-Einzelhandel. Walmart hat stark in seine E-Commerce-Fähigkeiten investiert, um mit Amazon konkurrieren zu können.

F: Welches Unternehmen hat einen größeren Kundenstamm?

A: Sowohl Walmart als auch Amazon haben einen riesigen Kundenstamm. Walmart zieht mit seinen physischen Filialen ein breites Kundenspektrum an, während die Online-Plattform von Amazon ein globales Publikum anspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bestimmung, wer zwischen Walmart und Amazon größer ist, von der verwendeten Metrik abhängt. Während Walmart beim Umsatz führend ist, übertrifft Amazon es bei der Marktkapitalisierung. Beide Unternehmen setzen weiterhin auf Innovationen, stehen im Einzelhandel im harten Wettbewerb und prägen die Art und Weise, wie wir in der modernen Welt einkaufen.