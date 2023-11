By

Wer ist größer: Amazon oder Walmart?

In der Welt der Einzelhandelsriesen stechen zwei Namen hervor: Amazon und Walmart. Diese Branchenriesen haben die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, revolutioniert, aber die Frage bleibt: Wer ist größer? Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Handelsgiganten und vergleichen wir ihre Größe, ihren Einfluss und ihre Marktreichweite.

Amazonas: Amazon wurde 1994 von Jeff Bezos als Online-Buchladen gegründet und entwickelte sich schnell zu einem globalen Marktplatz. Heute bietet es eine große Auswahl an Produkten an, darunter Elektronik, Kleidung und Lebensmittel. Amazon ist dank seines schnellen Versands, seiner umfangreichen Produktauswahl und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche zum Synonym für Bequemlichkeit geworden. Der Erfolg des Unternehmens ist auf seinen Fokus auf Kundenzufriedenheit und seine Fähigkeit zurückzuführen, sich an veränderte Verbraucheranforderungen anzupassen.

Walmart: Walmart wurde 1962 von Sam Walton als kleiner Discounter in Arkansas gegründet. Im Laufe der Jahre entwickelte es sich zum weltweit größten stationären Einzelhändler mit Tausenden von Filialen auf der ganzen Welt. Walmart ist bekannt für seine niedrigen Preise, sein breites Produktsortiment und seine Fähigkeit, auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse einzugehen. Der Erfolg des Unternehmens liegt in seinem effizienten Supply Chain Management und seiner Fähigkeit, Skaleneffekte zu nutzen.

Größenvergleich: Beim Umsatz hat Amazon in den letzten Jahren Walmart überholt. Im Jahr 2020 meldete Amazon einen Nettoumsatz von unglaublichen 386 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettoumsatz von Walmart auf 559 Milliarden US-Dollar belief. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Walmart mit über 2.3 Millionen Mitarbeitern weltweit immer noch den Titel des größten Arbeitgebers hält. Amazon hingegen beschäftigt rund 1.3 Millionen Menschen.

Marktreichweite: Während Walmart den physischen Einzelhandel dominiert, hat Amazon den E-Commerce revolutioniert. Dank seiner Online-Präsenz konnte Amazon Kunden in nahezu allen Teilen der Welt erreichen. Sein Prime-Mitgliedschaftsprogramm, das Vorteile wie kostenlosen Versand und Streaming-Dienste bietet, hat Millionen treuer Kunden angezogen. Walmart hat jedoch im E-Commerce-Sektor erhebliche Fortschritte gemacht und stark in seine Online-Plattform investiert, um direkt mit Amazon konkurrieren zu können.

FAQ:

F: Was ist Umsatz?

A: Unter Umsatz versteht man den gesamten Geldbetrag, den ein Unternehmen durch seine Geschäftsaktivitäten erwirtschaftet, beispielsweise durch den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen.

F: Was ist der Nettoumsatz?

A: Der Nettoumsatz stellt den Gesamtumsatz dar, den ein Unternehmen nach Abzug etwaiger Retouren, Rabatte oder Zulagen erwirtschaftet.

F: Was ist E-Commerce?

A: E-Commerce, kurz für Electronic Commerce, bezeichnet den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Amazon als auch Walmart eigenständige Einzelhandelsriesen sind. Während Amazon in Bezug auf Umsatz und Online-Dominanz die Führung übernommen hat, sind die physische Präsenz und der riesige Mitarbeiterstamm von Walmart nicht zu übersehen. Während sich die Einzelhandelslandschaft weiterentwickelt, wird es faszinierend sein zu sehen, wie diese beiden Giganten die Zukunft des Einkaufens prägen.