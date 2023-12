By

Der Mars, der vierte Planet von der Sonne, fasziniert seit langem die Fantasie von Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Roboter zur Erkundung des Roten Planeten entsandt, von denen jeder wertvolle Daten und Einblicke in seine geologische Zusammensetzung und sein Potenzial für die Erhaltung von Leben beisteuerte. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Geschichte der Marsforschung und identifizieren den ersten Roboter, der seine staubige Oberfläche betrat.

Welcher Roboter erkundete zuerst den Mars?

Wenn es um den ersten Roboter geht, der den Mars erforscht, geht die Ehre an die 2 gestarteten Mars-3- und Mars-1971-Missionen der Sowjetunion. Ziel dieser Missionen war es, nicht nur den Mars zu umkreisen, sondern auch auf seiner Oberfläche zu landen. Während Mars 2 eine Bruchlandung machte und sein Landegerät zerstört wurde, landete Mars 3 am 2. Dezember 1971 erfolgreich und war damit der erste Roboter überhaupt, der das Marsgelände erkundete.

Mars 3 trug einen kleinen Rover namens Prop-M, der die Oberfläche überqueren und Experimente durchführen sollte. Leider war die Mission des Rovers nur von kurzer Dauer, da er bereits 20 Sekunden nach der Landung die Datenübertragung einstellte. Trotz seines kurzen Einsatzes markierte der Erfolg von Mars 3 einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung und öffnete die Tür für zukünftige Missionen zum Mars.

Die Entwicklung der Marsforschung

Seit Mars 3 sind zahlreiche Roboter in seine Fußstapfen getreten, von denen jeder mit immer fortschrittlicherer Technologie ausgestattet ist, um die Geheimnisse des Roten Planeten zu lüften. Zu den bemerkenswerten Missionen gehören das Viking-Programm der NASA in den 1970er Jahren, das aus zwei Orbitern und zwei Landern bestand, und die Mars Pathfinder-Mission im Jahr 1997, bei der der erfolgreiche Sojourner-Rover eingesetzt wurde.

In den letzten Jahren haben die Marsrover der NASA große Aufmerksamkeit erregt und bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Der Sojourner-Rover wurde von Spirit and Opportunity abgelöst, die mehrere Jahre lang auf dem Mars operierten und unser Wissen über die Geologie und Geschichte des Planeten enorm erweiterten. Der jüngste Neuzugang in der Mars-Rover-Flotte der NASA ist Curiosity, der 2012 landete und bis heute die Marsoberfläche erforscht.

Darüber hinaus haben sich auch andere Länder dem Wettlauf um die Erforschung des Mars angeschlossen. Die ExoMars-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zielt in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos darauf ab, nach Anzeichen für vergangenes oder gegenwärtiges Leben auf dem Mars zu suchen. Die Mission umfasst den Trace Gas Orbiter, der 2016 den Mars erreichte, und den Rover Rosalind Franklin, der 2022 starten soll.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie viele Roboter haben den Mars erkundet?

A: Mehrere Roboter haben im Laufe der Jahre den Mars erkundet, darunter die des Viking-Programms der NASA, der Mars Pathfinder-Mission und der laufenden Missionen des Rovers Curiosity.

F: Was ist der Zweck der Erforschung des Mars mit Robotern?

A: Durch die Erforschung des Mars mit Robotern können Wissenschaftler Daten über die Geologie, das Klima und das Potenzial des Planeten für die Erhaltung von Leben sammeln. Es hilft uns, die Geschichte des Planeten zu verstehen und liefert wertvolle Erkenntnisse für mögliche zukünftige bemannte Missionen.

F: Gibt es bevorstehende Missionen zum Mars?

A: Ja, es sind mehrere bevorstehende Missionen zum Mars geplant. Der NASA-Rover „Perseverance“ soll 2020 starten. Ziel ist es, die Bewohnbarkeit des Planeten weiter zu untersuchen und Proben für eine mögliche Rückkehr zur Erde zu sammeln. Auch die ExoMars-Mission der ESA soll, wie bereits erwähnt, ihren Rover im Jahr 2022 starten.

F: Können Roboter auf dem Mars von der Erde aus gesteuert werden?

A: Ja, Roboter auf dem Mars können von der Erde aus gesteuert werden, aber aufgrund der großen Entfernung zwischen den beiden Planeten kommt es zu einer Zeitverzögerung beim Senden von Befehlen und beim Empfangen von Daten. Diese Verzögerung kann je nach relativer Position von Erde und Mars zwischen einigen Minuten und über 20 Minuten liegen.

