Welches ist das ältere Walmart oder Sam's Club?

In der Welt der Einzelhandelsriesen sind Walmart und Sam's Club zu bekannten Namen geworden und bieten eine breite Produktpalette zu erschwinglichen Preisen an. Aber haben Sie sich jemals gefragt, welcher dieser beiden Einzelhandelsriesen zuerst kam? Um das herauszufinden, werfen wir einen Blick auf die Geschichte dieser Einzelhandelsriesen.

Walmart: Walmart wurde 1962 von Sam Walton als kleiner Discounter in Rogers, Arkansas, gegründet. Mit der Vision, seinen Kunden erschwingliche Produkte anzubieten, weitete Walmart seine Aktivitäten schnell auf die gesamten Vereinigten Staaten aus. Heute ist es der weltweit größte Einzelhändler mit Tausenden von Geschäften auf der ganzen Welt.

Sams Verein: 1983 beschloss Sam Walton, in den Großhandelsmarkt einzusteigen und eröffnete den ersten Sam's Club in Midwest City, Oklahoma. Sam's Club richtete sich an kleine Unternehmen und Einzelkunden, die in großen Mengen einkaufen wollten. Es bot ein auf Mitgliedschaft basierendes Modell an, das Zugang zu einer breiten Produktpalette zu Großhandelspreisen ermöglichte.

Also, was ist älter?

Walmart ist älter als Sam's Club. Walmart wurde 1962 gegründet, während Sam's Club 1983, mehr als zwei Jahrzehnte später, gegründet wurde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sowohl Walmart als auch Sam's Club Teil desselben Einzelhandelsimperiums sind, da Sam Walton beide Unternehmen gegründet hat.

FAQ:

F: Was ist ein Discounter?

A: Ein Discounter ist ein Einzelhandelsunternehmen, das Produkte zu niedrigeren Preisen als herkömmliche Einzelhandelsgeschäfte anbietet. Diese Geschäfte konzentrieren sich oft auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, indem sie Rabatte und Angebote anbieten, um Kunden anzulocken.

F: Was ist ein Großhandelsmarkt?

A: Ein Großhandelsmarkt ist ein Ort, an dem Waren in großen Mengen an Einzelhändler, Unternehmen oder Einzelpersonen verkauft werden, die in großen Mengen einkaufen. Großhandelsmärkte bieten im Vergleich zu Einzelhandelsgeschäften in der Regel niedrigere Preise pro Einheit.

F: Kann jeder bei Sam's Club einkaufen?

A: Während sich Sam's Club in erster Linie an kleine Unternehmen richtet, steht er jedem offen, der eine Mitgliedschaft besitzt. Einzelpersonen können eine Mitgliedschaft erwerben, um Zugang zu der breiten Produktpalette zu Großhandelspreisen zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Walmart der ältere der beiden Einzelhandelsriesen ist und 1962 gegründet wurde. Sam's Club hingegen wurde 1983 als Großhandelsclub gegründet, der sich an Unternehmen und Privatpersonen richtet, die in großen Mengen einkaufen wollten. Sowohl Walmart als auch Sam's Club florieren weiterhin und bieten ihren Kunden erschwingliche Produkte und eine große Auswahl.