Der Kampf beginnt auf Finnegan's Farm: Viertelfinale von Ireland's Fittest Family

Bereiten Sie sich auf einen adrenalingeladenen Showdown vor, wenn das Viertelfinale von Ireland's Fittest Family an einem neuen und aufregenden Ort beginnt – The Farm im malerischen Boyne Valley von Co Meath. Diese Kartoffelfarm der fünften Generation wird nicht nur eine einzigartige Kulisse für den harten Wettbewerb bieten, sondern auch die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der verbleibenden vier Familien auf die Probe stellen, die um einen begehrten Platz im Halbfinale kämpfen.

Aus Tipperary stammt die Familie Byrnes, die für ihre beeindruckenden sportlichen Fähigkeiten beim Marathonlauf und bei Ironman-Wettbewerben bekannt ist. Die Bonnar-Familie aus Waterford ist fest entschlossen, sich zu beweisen und ihr wahres Potenzial zu zeigen, obwohl die knappe Niederlage der letzten Saison auf ihnen lastet. Zu ihnen gesellt sich die Familie Peters, ebenfalls aus Waterford, die unbedingt von ihrer enttäuschenden Leistung in Staffel 10 wieder auf die Beine kommen möchte. Und zu guter Letzt die Familie Murphy aus Carlow, die bei ihrem Streben nach dem Sieg nichts unversucht lässt und es sogar schafft wie sehr sie ihre geliebten Kekse opfern.

Mit einem All-Ireland-Hurler-Sieger in ihrer Aufstellung sind die Bonnars bereit, sich jeder Herausforderung direkt zu stellen und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jede Familie ist bereit, an ihre Grenzen zu gehen und ihre individuellen Stärken bei Aktivitäten vom Kajakfahren bis zum ultimativen Frisbee unter Beweis zu stellen. Diese Saison verspricht voller Spannung und Adrenalin zu sein, wenn diese bemerkenswerten Familien in außergewöhnlichen körperlichen Herausforderungen gegeneinander antreten.

Schalten Sie am Sonntag, den 26. November um 6:30 Uhr RTÉ One und RTÉ Player ein, um Zeuge der atemberaubenden Action zu werden und Teil der unvergesslichen Reise zur Krönung von Irlands fittester Familie zu sein. Verpassen Sie keinen einzigen Moment dieser spannenden Saison, in der Entschlossenheit, Leidenschaft und unerschütterliches Engagement zusammenkommen, um sowohl für Teilnehmer als auch für Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

