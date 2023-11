Was war zuerst da: Sams oder Walmart?

In der Welt der Einzelhandelsriesen stechen zwei Namen hervor: Sam's Club und Walmart. Beide Unternehmen sind zu bekannten Namen geworden und bieten eine breite Produktpalette zu erschwinglichen Preisen an. Aber welches war zuerst da? Um das herauszufinden, tauchen wir in die Geschichte dieser Einzelhandelsriesen ein.

Die Geburt von Sam's Club

Sam's Club, ein Einzelhandelslagerclub nur für Mitglieder, wurde tatsächlich vor Walmart gegründet. Es wurde 1983 von Sam Walton mit der Eröffnung des ersten Ladens in Midwest City, Oklahoma, gegründet. Ziel von Sam's Club war es, kleinen Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, Produkte in großen Mengen zu ermäßigten Preisen zu kaufen. Das Konzept gewann schnell an Popularität und Sam's Club expandierte schnell in den gesamten Vereinigten Staaten.

Der Aufstieg von Walmart

Walmart hingegen wurde 1962 von Sam Walton gegründet. Der erste Walmart-Laden öffnete seine Türen in Rogers, Arkansas. Ursprünglich war Walmart ein Discounter, der eine große Auswahl an Produkten zu günstigen Preisen anbot. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Walmart zu dem Einzelhandelsriesen, den wir heute kennen, mit Tausenden von Geschäften weltweit.

Die Verbindung zwischen Sam's Club und Walmart

Während Sam's Club und Walmart getrennte Einheiten sind, sind sie beide Teil des größeren Walmart Inc.-Konzerns. Sam's Club ist eine Tochtergesellschaft von Walmart und bedient mit seinem auf Mitgliedschaft basierenden Lagermodell ein bestimmtes Marktsegment. Diese Verbindung ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Ressourcen zu nutzen und ihren Kunden eine vielfältige Palette an Produkten und Dienstleistungen anzubieten.

FAQ

F: Kann jeder bei Sam's Club einkaufen?

A: Nein, Sam's Club ist ein Club nur für Mitglieder. Die Mitgliedschaft steht jedoch sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen offen.

F: Sind Sam's Club und Walmart dasselbe Unternehmen?

A: Obwohl sie beide Teil von Walmart Inc. sind, sind Sam's Club und Walmart separate Einzelhandelsunternehmen mit jeweils eigenen Geschäftsbereichen.

F: Kann ich meine Walmart-Mitgliedschaft bei Sam's Club nutzen?

A: Nein, Walmart und Sam's Club haben separate Mitgliedschaftsprogramme. Eine Walmart-Mitgliedschaft gewährt keinen Zugang zu Sam's Club und umgekehrt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sam's Club mit seiner Gründung im Jahr 1983 vor Walmart existierte. Beide Unternehmen sind jedoch unter dem Dach von Walmart Inc. gewachsen und bieten ihren Kunden eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen. Egal, ob Sie Großeinkäufe tätigen oder Dinge des täglichen Bedarfs kaufen möchten, sowohl Sam's Club als auch Walmart sind für Millionen von Käufern auf der ganzen Welt zu Anlaufstellen geworden.