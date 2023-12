In LEGO Fortnite Muscheln finden und Walzen konfrontieren

Zusammenfassung: In diesem Artikel geht es um den Standort und den Erwerb von Shell, einer wichtigen Ressource in LEGO Fortnite. Es hebt das Aussehen und Verhalten von Rollers hervor, den aggressiven Monstern, die Shell fallen lassen. Der Artikel schlägt auch eine zuverlässigere Methode vor, Rollern in Höhlen zu begegnen. Abschließend werden die Spieler daran erinnert, sich angemessen auszurüsten, bevor sie sich in die Höhlen wagen, und es werden weitere Informationen zu anderen Aufgaben im Spiel bereitgestellt.

Titel: Die Jagd nach Muscheln und der Kampf gegen die Mighty Rollers in LEGO Fortnite

In der immersiven Welt von LEGO Fortnite spielt Shell in verschiedenen Aspekten des Gameplays eine wichtige Rolle. Von der Konstruktion von Verteidigungsausrüstung und Gesundheitszaubern bis hin zur Aufrüstung von Handwerksbänken ist Shell bei Spielern sehr gefragt. Die Beschaffung dieser Ressource kann sich jedoch als schwierige Aufgabe erweisen, insbesondere für diejenigen, die sich ihrer Herkunft nicht bewusst sind.

Inmitten der riesigen Landschaften von LEGO Fortnite birgt eine unerwartete Kreatur den Schlüssel zu Shell. Diese als Roller bekannten furchterregenden Monster lauern versteckt in den Graslandgebieten. Sie verstecken sich geschickt, indem sie auf ihrem Rücken winzige Pflanzen wachsen lassen, die aus dem Boden hervorschauen. Wenn sich ahnungslose Spieler nähern, brechen die Roller aus ihren Verstecken hervor und bombardieren ihre Gegner mit einem Sperrfeuer aus Steinen oder versuchen, sie zu zerquetschen, indem sie ihre massiven Körper rollen.

Der Sieg über diese unerbittlichen Feinde erfordert den Verstand und die Kampffähigkeiten des Spielers. Mit Schwertern oder Spitzhacken bewaffnet müssen sich die Spieler in einen erbitterten Kampf begeben und unermüdlich auf die Walzen einschlagen, bis der Sieg errungen ist. Nach ihrer Niederlage lassen die Walzer großzügig die kostbare Shell-Ressource fallen, die vom Sieger beansprucht werden kann.

Während die Graslandgebiete eine praktikable Möglichkeit für die Begegnung mit Rotwalzen darstellen, suchen die wirklich Mutigen und Wagemutigen die Tiefen der Höhlen auf, um eine zuverlässigere Gelegenheit zu finden. Neben dem Start-Spawn können Spieler Höhlensysteme finden, in denen es von Feinden und Schätzen wimmelt. Inmitten der Schwärme von Skeletten, bedrohlichen Skorpionen und grässlichen Spinnen behaupten sich die Roller stolz. Wenn du diese furchterregenden Kreaturen in den Höhlen entsendest, erhältst du reichlich Muscheln.

Allerdings ist der Eintritt in die Höhlen nichts für schwache Nerven. Es wird dringend empfohlen, sich entsprechend auszurüsten, die Verfügbarkeit von mindestens zwei Schwertern sicherzustellen oder sich mit Mitspielern zusammenzuschließen. Alternativ können Spieler den Schutz eines Dorfgefährten in Anspruch nehmen, beispielsweise des geschätzten Burger Boss, der sich bei Erkundungen als unschätzbar wertvoller Verbündeter erwiesen hat.

Sobald die Spieler im Besitz der begehrten Muschel sind, können sie sich darauf konzentrieren, sie für die Herstellung von Rezepten zu verwenden. Doch im weiten Reich von LEGO Fortnite warten neue Herausforderungen und Aufgaben. Spieler werden ermutigt, die umfangreichen Anleitungen zu LEGO Fortnite-Samen und Dorf-Upgrades zu erkunden, um ihren Horizont zu erweitern und neue Grenzen zu erobern.

Lesen Sie mehr in der Web Story: In LEGO Fortnite Muscheln finden und Walzen konfrontieren