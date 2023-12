Erleben Sie den Zauber der Bootsparade mit köstlichen Speisemöglichkeiten in Dana Point

Die jährliche Boat Parade of Lights im Hafen von Dana Point ist zurück und besser als je zuvor. In diesem Jahr wird der Hafen unter dem Motto „Candyland“ in ein skurriles Urlaubswunderland verwandelt. Während Sie das schillernde Schauspiel der beleuchteten Seeschiffe genießen, die durch den Hafen fahren, sollten Sie Ihren Hunger mit köstlichen Speisen in den örtlichen Restaurants stillen.

Beach Harbor Pizza ist der perfekte Ort für einen schnellen und bequemen Happen. Schnappen Sie sich einen ganzen Kuchen oder eine Pizza in Stücken und suchen Sie sich ein gemütliches Plätzchen am Wasser, um die Parade zu genießen. Wenn Sie auf der Suche nach einem ungezwungenen kulinarischen Erlebnis sind, besuchen Sie The Brig und genießen Sie Frühstück, Burger, Pasta und Meeresfrüchtegerichte. Obwohl es keinen Blick auf die Parade bietet, sorgt die Terrasse für eine entspannte Atmosphäre.

Für Naschkatzen gibt es Coffee Importers / Scoop Deck. Dieses beliebte Lokal bietet Eis von Lappert, handgemachte Kaffeegetränke, Sandwiches und Säfte. Da es in der Nähe der Docks liegt, ist es eine ausgezeichnete Wahl für die Beobachtung der Bootsparade. El Torito, eine beliebte mexikanische Lebensmittelkette, bietet fantastische Ausblicke auf den Hafen. Gönnen Sie sich Margaritas und Tacos und genießen Sie das Lichtspektakel.

Wenn Sie ein Weinliebhaber sind, ist Frisby Cellars ein Muss. Dieser Verkostungsraum liegt auf der südlichsten Seite des Hafens und bietet Weine aus Paso Robles-Trauben. Kombinieren Sie Ihren Wein mit köstlichem Käse und Fleisch. Für ein formelleres kulinarisches Erlebnis ist Gemmell's der richtige Ort. Dieses französisch-kontinentale Restaurant bietet eine Vielzahl von Gerichten, darunter Garnelen-Scampi und gebratenes Lammkarree.

Glasspar, ein Gourmetrestaurant direkt gegenüber vom Hafen, bietet eine Speisekarte mit Meeresfrüchten. Lassen Sie sich die saisonalen Feiertagscocktails nicht entgehen. Harpoon Henry's ist eine weitere tolle Option mit einer beheizten Terrasse und Fenstern, die den besten Blick auf die Lichtshow bieten. Genießen Sie Jumbo-Garnelencocktails, Burger, Fish and Chips oder eine Auswahl an Meeresfrüchtegerichten.

Weitere gastronomische Einrichtungen in der Umgebung sind Jimmy's Famous American Tavern für herzhafte amerikanische Gerichte und Jon's Fish Market für köstliche Fish and Chips.

Machen Sie die diesjährige Boat Parade of Lights in Dana Point zu einem unvergesslichen Erlebnis, indem Sie die köstlichen Speisemöglichkeiten in der Nähe der Paraderoute genießen. Vergessen Sie nicht, vorher anzurufen, um die Verfügbarkeit zu prüfen und Reservierungen vorzunehmen.