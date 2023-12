Wettertrends in New Jersey: Rückblick und Ausblick

Zusammenfassung: Wenn wir über die letzten vier Winter in New Jersey nachdenken, können wir ein vielfältiges Spektrum an Wettermustern erkennen, von historisch warmen Temperaturen und minimalem Schneefall bis hin zu heftigen Schneestürmen und milden Bedingungen. Da wir uns auf den bevorstehenden Winter freuen, warnen Experten, dass es schwierig sei, mit Sicherheit vorherzusagen, was uns erwartet. Das unvorhersehbare Wetter in New Jersey macht es für die Einwohner unerlässlich, auf jedes Szenario vorbereitet zu sein.

2023: Ein unerwartet warmer Winter

Im vergangenen Winter kam es in New Jersey zu einer Wetteranomalie. Mit einer Durchschnittstemperatur von 38.5 Grad war es der zweitmildeste Winter in der Geschichte des Bundesstaates. Die ungewöhnliche Hitze erstreckte sich bis Februar, der mit einer Durchschnittstemperatur von 40 Grad der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen wurde. Darüber hinaus war der Schneefall minimal, mit einer durchschnittlichen landesweiten Gesamtmenge von nur 3 Zoll, dem zweitniedrigsten in der Geschichte. Zu Beginn der neuen Saison wird es interessant sein zu beobachten, ob dieser Trend anhält.

2021–2022: South Jersey übertrifft North Jersey bei Schneefall

Selten gab es in diesem Winter in Süd-Jersey mehr Schnee als in Nord-Jersey. Mit einem durchschnittlichen Schneefall von 24.8 Zoll übertraf Süd-Jersey den Wert von 22.7 Zoll in Nord-Jersey. An bestimmten Tagen wie dem 28. Januar 2022 fiel in Atlantic County mehr Schnee als in Bergen County. Untersuchungen der Rutgers University ergaben einen landesweiten Schneefall von durchschnittlich 20.4 Zoll, was etwas unter dem Durchschnitt liegt. Die Wintertemperatur lag im Durchschnitt bei 35.6 Grad und damit 1.7 Grad über der Norm.

2020–2021: Der heftige Februarsturm

Rückblickend war der Februar vor drei Jahren ein Rekordmonat für North Jersey. In einigen Städten fielen am ersten Wochenende bis zu 2 Zentimeter Schnee, und in bestimmten Gebieten in den Grafschaften Morris und Sussex fielen über 30 Zentimeter Schnee. Der Schneefall hielt den ganzen Monat über an und führte zu durchschnittlich 36.9 Zoll in sieben Landkreisen von North Jersey, was es zum schneereichsten Februar seit 128 Jahren machte. In South Jersey fiel weniger Schnee, was zu einer landesweiten Gesamtmenge von 29.7 Zoll beitrug. Die durchschnittliche Wintertemperatur betrug 34.3 Grad.

2019–2020: Ein milder Winter

Während dieser Schneesaison fiel in New Jersey mit einem landesweiten Durchschnitt von 4.7 Zoll unterdurchschnittlicher Schneefall. Der Winter galt auch als eines der heißesten Jahre in der Geschichte New Jerseys.

Blick nach vorne: Unsichere Vorhersagen

Der staatliche Klimatologe Dr. David Robinson betont die Unvorhersehbarkeit des Wetters in New Jersey. Obwohl er es für unwahrscheinlich hält, dass es in Folge erneut eine magere Schneesaison geben wird, räumt er ein, dass Gewissheit unmöglich ist. Das El Niño-Muster im tropischen Pazifik könnte sich auf die Niederschlagsmenge auswirken. Letztendlich werden die Temperaturen die Schneemenge im kommenden Winter bestimmen. Unabhängig davon, wie sich das Wetter entwickelt, ist es für die Bewohner von entscheidender Bedeutung, während der gesamten Saison wachsam zu bleiben, sich einzupacken und der Sicherheit auf den Straßen Priorität einzuräumen.