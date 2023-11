Wo leben die Walmart-Erben?

Im Reich der reichsten Menschen der Welt nehmen die Walmart-Erben zweifellos eine herausragende Stellung ein. Als Nachkommen des Walmart-Gründers Sam Walton haben sie ein riesiges Vermögen geerbt und sind selbst zu bekannten Namen geworden. Aber wo genau sind diese milliardenschweren Erben zu Hause?

Die Walmart-Erben, darunter die Familie Walton, sind über verschiedene Standorte in den Vereinigten Staaten verteilt. Der Hauptwohnsitz der Familie befindet sich in Bentonville, Arkansas, wo sich der Hauptsitz von Walmart befindet. Diese kleine Stadt im Nordwesten des Bundesstaates dient als Epizentrum des Geschäftsimperiums der Familie. In Bentonville befindet sich auch das Crystal Bridges Museum of American Art, das von Alice Walton, einer der Walmart-Erbinen, gegründet wurde.

Allerdings sind die Walmart-Erben nicht nur auf Arkansas beschränkt. Sie haben sich auch in anderen Teilen des Landes niedergelassen. Alice Walton hat beispielsweise eine Ranch in Millsap, Texas, während ihr Bruder Jim Walton in Bentonville wohnt und ebenfalls eine Ranch in Mineral Wells, Texas, besitzt. Mittlerweile lebt Rob Walton, der älteste Sohn von Sam Walton, in Paradise Valley, Arizona.

FAQ:

F: Wer sind die Walmart-Erben?

A: Die Walmart-Erben sind die Nachkommen von Sam Walton, dem Gründer von Walmart. Zu ihnen gehören unter anderem Alice Walton, Jim Walton und Rob Walton.

F: Wo ist der Hauptwohnsitz der Walmart-Familie?

A: Der Hauptwohnsitz der Familie Walmart befindet sich in Bentonville, Arkansas, wo sich auch der Hauptsitz von Walmart befindet.

F: Wo sonst leben die Walmart-Erben?

A: Die Walmart-Erben haben Wohnsitze an verschiedenen Orten. Alice Walton hat eine Ranch in Millsap, Texas, Jim Walton besitzt eine Ranch in Mineral Wells, Texas, und Rob Walton lebt in Paradise Valley, Arizona.

F: Wofür ist Bentonville bekannt?

A: Bentonville ist als Hauptsitz von Walmart bekannt und beherbergt auch das von Alice Walton gegründete Crystal Bridges Museum of American Art.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Walmart-Erben zwar hauptsächlich in Bentonville, Arkansas, wohnen, aber auch Häuser in anderen Teilen der Vereinigten Staaten haben. Ihr Reichtum und Einfluss reichen weit über ihren Hauptwohnsitz hinaus, da sie weiterhin die Einzelhandelsbranche prägen und bedeutende Beiträge für die Gemeinschaften leisten, die sie ihr Zuhause nennen.