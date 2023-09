Die unerzählte Geschichte der ersten Astronautinnen Amerikas: Barrieren überwinden und neue Höhen erreichen

In „The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts“ erkundet Loren Grush die Reise von sechs außergewöhnlichen Frauen, die die gläserne Decke in der männerdominierten Welt der Weltraumforschung durchbrachen. Grush stellt das vorherrschende Narrativ der weißen männlichen Dominanz im Weltraumrennen in Frage und hebt die bedeutenden Beiträge dieser Frauen hervor, die Teil der ersten Klasse der NASA waren, zu der auch Frauen gehörten.

Grush konzentriert sich auf das Leben von Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon und Shannon Lucid. Diese Frauen traten 1978 dem Astronautenkorps der NASA bei und waren entschlossen, Höhen zu erreichen, die ihnen zuvor verboten waren.

„The Six“ gibt einen Einblick in ihre Beweggründe und Zögerlichkeiten und bietet Einblicke in die Momente, in denen jeder Frau klar wurde, dass sie sich als Astronautin bewerben könnte. Grush beschreibt ihren Auswahlprozess als einen bedeutenden Schritt in Richtung Diversität, obwohl die Klasse immer noch überwiegend aus weißen Männern bestand.

Das Buch befasst sich auch mit den Herausforderungen, mit denen diese Frauen konfrontiert waren, darunter sexistische Medienaufmerksamkeit, chauvinistische Spekulationen über Romantik und Sex im Weltraum und der Kampf um die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Grush nennt Beispiele für ihre Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit angesichts von Widrigkeiten, wie zum Beispiel Rides Kampf um den Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer psychischen Gesundheit inmitten der Medienbeobachtung.

„The Six“ unterstreicht auch die entscheidende Rolle, die Verfechter der Vielfalt innerhalb und außerhalb der NASA spielen. Ruth Bates Harris, eine NASA-Mitarbeiterin, kritisierte die Agentur dreist für ihren Mangel an Vielfalt. Auch die Mercury 13, eine Gruppe von Frauen, die sich Anfang der 1960er Jahre strengen Tests unterzog, um zu beweisen, dass sie fähig sind, Astronauten zu werden, wird ausgezeichnet.

Grush bezieht die Alltagserfahrungen der Astronauten ein und enthüllt die überraschend alltäglichen Aspekte ihrer Arbeit. Sie testeten Raumanzüge, manövrierten Roboterarme und meisterten die Komplexität der Arbeit mit männlichen Kollegen, die Pin-up-Kalender an ihren Bürotüren hingen.

Obwohl das Buch nicht frei von Gefahren und Tragödien ist, betont Grush den Mut und die Beharrlichkeit, die über Geschlecht und Rasse hinausgehen. Die Challenger-Katastrophe ist eine ernüchternde Erinnerung an die mit der Weltraumforschung verbundenen Risiken und an das ultimative Opfer, das Resnik gebracht hat.

Mit sorgfältiger Recherche und fesselndem Geschichtenerzählen erweitert „The Six“ unser Verständnis des Wettlaufs ins All und stellt traditionelle Vorstellungen davon in Frage, wer zur „ganzen Familie der Menschheit“ gehören kann.

Quelle: Die New York Times