Black Friday 2023: Machen Sie sich bereit für das ultimative Einkaufserlebnis

Der Black Friday, das mit Spannung erwartete Shopping-Spektakel, steht vor der Tür. Wie immer verspricht diese Veranstaltung unglaubliche Rabatte und tolle Angebote für eine breite Produktpalette. Egal, ob Sie auf der Suche nach den neuesten technischen Gadgets, stilvoller Kleidung, Haushaltswaren oder Spielzeug sind, der Black Friday 2023 ist der Tag, den Sie sich in Ihrem Kalender vormerken sollten.

Wann ist Black Friday 2023?

Der Black Friday 2023 ist für den 24. November geplant, den Tag unmittelbar nach Thanksgiving. Da nur noch wenige Wochen verbleiben, ist es an der Zeit, mit der Erstellung Ihrer Einkaufsliste zu beginnen und sich darauf vorzubereiten, von den unglaublichen Rabatten zu profitieren.

Was können Sie von Amazon erwarten?

Der Einzelhandelsriese Amazon ist für seine Black-Friday-Angebote bekannt. Sie bieten eine Vielzahl fantastischer Rabatte in verschiedenen Kategorien. Von Elektronik bis Mode, von Haushaltsartikeln bis hin zu Unterhaltung – bei Amazon sind Sie an der richtigen Adresse. Halten Sie Ausschau nach bevorstehenden Ankündigungen auf ihrer Website, um weitere Informationen zu erhalten.

Wie können Sie sicherstellen, dass Ihnen keine Angebote entgehen?

Um immer einen Schritt voraus zu sein und sicherzustellen, dass Sie keine Black Friday-Angebote verpassen, bietet Amazon mehrere praktische Optionen. Sie können frühzeitig mit der Suche auf der Angebotsseite nach exklusiven Angeboten beginnen. Wenn Sie über ein Alexa-Gerät verfügen, können Sie außerdem bis zu 24 Stunden im Voraus personalisierte Angebotsbenachrichtigungen basierend auf Ihrer Wunschliste, Ihrem Einkaufswagen und Ihrer Liste „Für später gespeichert“ erhalten. Sie können Alexa sogar bitten, Sie daran zu erinnern, wenn Angebote online gehen, oder direkt über das Gerät einen Kauf zu tätigen.

Wie meldet man sich rechtzeitig zum Black Friday bei Prime an?

Wenn Sie die Vorteile der Amazon Prime-Mitgliedschaft während der Weihnachtszeit und darüber hinaus in vollem Umfang nutzen möchten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Mitgliedschaft. Mit Prime haben Sie Zugang zu einer schnellen und kostenlosen Lieferung, exklusiven Angeboten und einer Reihe von Unterhaltungsoptionen.

Für nur 14.99 $ pro Monat oder 139 $ pro Jahr kann jeder in den USA Prime-Mitglied werden. Alternativ können Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion starten, um die Vorteile zu testen, bevor Sie sich verpflichten. College-Studenten können außerdem eine sechsmonatige Testversion von Prime Student für nur 7.49 $ pro Monat oder 69 $ pro Jahr in Anspruch nehmen. Darüber hinaus können berechtigte Empfänger staatlicher Unterstützung Prime Access für 6.99 $ pro Monat beitreten.

Verpassen Sie nicht die unglaublichen Ersparnisse und den Komfort, die Amazon Prime bietet. Werden Sie jetzt Mitglied und entdecken Sie eine Welt voller Unterhaltung, exklusiver Angebote und vielem mehr.

