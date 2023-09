Was Sie im kommenden iOS 17-Softwareupdate erwartet

By

Da die bevorstehende Apple-Keynote-Veranstaltung „Wonderlust“ am 12. September per Livestream übertragen wird, warten die Verbraucher gespannt auf die Veröffentlichung neuer Hardware, einschließlich der iPhone 15-Serie. Zusammen mit neuen Geräten führt Apple immer auch neue Software für seine Produkte ein. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf der Veröffentlichung von iOS 17, die im Juni auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) angekündigt wurde.

Entwickler und öffentliche Betatester hatten die Gelegenheit, die neue Version von iOS für iPhone und iPad vor der breiten Öffentlichkeit auszuprobieren. Bisher gab es seit der limitierten Veröffentlichung acht Beta-Versionen für Entwickler und sechs öffentliche Beta-Versionen. Die Software wurde aufgrund des Benutzerfeedbacks während der Betatestphase mehreren Verbesserungen und Fehlerbehebungen unterzogen.

Was das offizielle Veröffentlichungsdatum angeht, heißt es auf der Website von Apple lediglich „diesen Herbst“. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum zum 11. September wurde jedoch noch nicht genannt. Man kann davon ausgehen, dass die Veröffentlichung etwa zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen iPhone 15-Serie erfolgen wird.

Sowohl iOS 17 als auch iPadOS 17 sind seit der WWDC-Keynote am 5. Juni für Mitglieder des Apple-Entwicklerprogramms verfügbar. Öffentliche Betas wurden am 12. Juli verfügbar gemacht. Bloombergs Berichterstattung deutet darauf hin, dass beide Software-Updates gleichzeitig veröffentlicht werden.

Es wird erwartet, dass iOS 17 mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Konkrete Details zu diesen Funktionen wurden jedoch nicht offiziell bekannt gegeben. Benutzer können eine verfeinerte und intuitivere Benutzeroberfläche, verbesserte Leistung, erweiterte Datenschutzfunktionen und möglicherweise neue Funktionalitäten erwarten, die mit Apples Engagement für benutzerzentriertes Design übereinstimmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veröffentlichung von iOS 17 zusammen mit der iPhone 15-Serie mit Spannung erwartet wird. Das Engagement von Apple für Qualität und kontinuierliche Verbesserung wird durch die zahlreichen Beta-Versionen und das Benutzer-Feedback deutlich. Während wir gespannt auf die offizielle Veröffentlichung warten, ist es spannend, sich die Verbesserungen und Funktionen vorzustellen, die iOS 17 für unsere geliebten Apple-Geräte bringen wird.

Quellen:

– Weltweite Entwicklerkonferenz (WWDC) – Apple

– Bloomberg berichtet über die Veröffentlichung von iOS 17