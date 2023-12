Margot Robbie und Cillian Murphy reflektieren im gemeinsamen Interview über den Erfolg an den Kinokassen

By

In einem exklusiven Interview mit Variety setzten sich Margot Robbie und Cillian Murphy zusammen, um über ihre jüngsten Kassenerfolge zu sprechen und darüber, wie ihre Filme „Barbie“ und „Oppenheimer“ unerwartet die Ticketverkäufe des anderen ankurbelten. Trotz der großen Unterschiede zwischen ihren Filmen stellten sowohl Robbies „Barbie“ als auch Murphys „Oppenheimer“ die Originalität der Regisseure unter Beweis und fesselten das Interesse des Publikums.

Während des Gesprächs verriet Robbie, dass sie immer an den potenziellen Erfolg des „Barbie“-Films mit Greta Gerwig an der Spitze geglaubt hatte. Sie erklärte, dass Gerwigs Engagement von entscheidender Bedeutung sei, da ihre einzigartige Vision den Film über alle Erwartungen hinaus gehoben habe. Murphy hingegen gab zu, dass er nicht mit einem derart großen Interesse an einem Film über die Herstellung der Atombombe gerechnet hatte. Christopher Nolans Entschlossenheit, „Oppenheimer“ als großen Sommer-Blockbuster zu veröffentlichen, trug zu seiner Attraktivität bei.

Interessanterweise wurden beide Filme am selben Tag veröffentlicht, was zunächst Bedenken hinsichtlich konkurrierender Einspielergebnisse aufkommen ließ. Robbie und Murphy erkannten jedoch die Synergie zwischen „Barbie“ und „Oppenheimer“ und glaubten, dass die doppelte Besetzung ein perfektes Paar ergeben würde. Das Publikum nahm diese Idee an und viele entschieden sich dafür, beide Filme nacheinander anzusehen.

Der Erfolg dieser Filme verdeutlichte auch den Wunsch des Publikums nach den nächsten Projekten von Chris Nolan und Greta Gerwig. Robbie und Murphy würdigten die Begeisterung, die diese gefeierten Filmemacher hervorriefen und die zum überwältigenden Interesse an ihren jeweiligen Filmen beitrug.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unerwartete Zusammenarbeit zwischen „Barbie“ und „Oppenheimer“ bewiesen hat, dass Originalität und Kreativität in der Filmindustrie gedeihen können. Das gemeinsame Interview von Robbie und Murphy bot einen Einblick in ihre Erfahrungen und die Faktoren, die zum beispiellosen Kassenerfolg ihrer Filme führten.