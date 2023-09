Valve erhält Funkzertifizierung für neues Hardwareprojekt in Südkorea

By

Valve, das Gaming-Unternehmen, das für seine Hardware-Projekte wie Valve Index und Steam Deck bekannt ist, hat kürzlich in Südkorea die Funkzertifizierung für ein neues Hardware-Gerät erhalten. Details zu dem Gerät sind rar. Die einzige verfügbare Information ist, dass es sich um ein „spezifisches drahtloses Gerät mit geringem Stromverbrauch“ handelt, das im 5-GHz-Frequenzband mit WLAN-Funktionen arbeitet. Das Gerät wird als „1030“ bezeichnet und folgt der Namenskonvention früherer Valve-Produkte wie Valve Index (Modellname 1007) und Steam Deck (Modellname 1010).

Obwohl die begrenzten Informationen Raum für Spekulationen lassen, ist es unwahrscheinlich, dass es sich bei diesem neuen Gerät um eine aktualisierte Version des Steam Decks handelt, da es für ein Produktupdate noch zu früh ist. Die meisten Experten glauben, dass Valve mit einem weiteren VR-Headset den Weg zurück in den Virtual-Reality-Bereich wagen könnte. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Verkäufe von Valve Index zurückgehen, gepaart mit den jüngsten Neueinstellungen für Hardware-Teams bei Valve, was darauf hindeutet, dass möglicherweise ein neues VR-Headset in Arbeit ist.

Obwohl die Zertifizierung darauf hindeutet, dass Valve möglicherweise kurz vor der Einführung dieses neuen Geräts steht, ist es wichtig zu beachten, dass Valve in der Vergangenheit Projekte auf Eis gelegt hat. Angesichts des bisherigen Erfolgs ihrer Hardware-Projekte ist es jedoch wahrscheinlich, dass dieses neue Gerät das Licht der Welt erblicken wird.

Bisher hat Valve keine offiziellen Informationen zu diesem neuen Gerät veröffentlicht. Angesichts der relativ kurzen Zeiträume zwischen Zertifizierung und Markteinführung früherer Valve-Hardwareprojekte können wir jedoch in naher Zukunft mit einigen Neuigkeiten rechnen.

