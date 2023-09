Indiens erste spezielle Solarmission, Aditya-L1, kommt der Beobachtung der Sonne näher

By

Indiens Raumfahrtprogramm erreichte einen weiteren Meilenstein, als Aditya-L1, die erste spezielle Solarmission des Landes, am 2. September erfolgreich ins All startete. Die Raumsonde, benannt nach dem Sanskrit-Wort für „Sonne“, hat drei ihrer fünf erdgebundenen Manöver abgeschlossen und bereitet sich nun auf seinen nächsten Schritt am 15. September vor.

Der Aditya-L1 wurde vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota mit der Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57) gestartet, einem renommierten Arbeitstier der Indian Space Research Organization (ISRO). Dieser Start erfolgt nur zehn Tage nach der Landung von Chandrayaan-3, Indiens Mondmission, in der Südpolarregion.

Ausgestattet mit sieben verschiedenen Nutzlasten, die von ISRO und akademischen Institutionen entwickelt wurden, ist der Aditya-L1 für die Untersuchung der Sonnenatmosphäre und ihrer Auswirkungen auf das Weltraumwetter konzipiert. Diese Instrumente werden wertvolle Daten über magnetische Sonnenstürme und ihre Auswirkungen auf die Umwelt rund um die Erde liefern.

Die Raumsonde befindet sich derzeit auf einer Umlaufbahn von 282 km x 40225 km und wird voraussichtlich in etwa vier Monaten den Lagrange-Punkt 1 (L1) erreichen. L1 ist ein Punkt im Raum zwischen der Erde und der Sonne, der eine kontinuierliche Beobachtung der Sonne ermöglicht. Sobald Aditya-L1 auf L1 angekommen ist, wird es in eine Halo-Umlaufbahn gebracht, die den Wissenschaftlern einen ununterbrochenen Zugang zur Erforschung der Sonne ermöglicht.

Die Aditya-L1-Mission stellt einen bedeutenden Erfolg für Indiens Raumfahrtprogramm dar. Es demonstriert nicht nur die Fähigkeiten des Landes in der Weltraumforschung, sondern trägt auch zum globalen Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf unseren Planeten bei. Durch das Sammeln von Daten über Sonnenphänomene wird Aditya-L1 bei der Vorhersage des Weltraumwetters und seiner möglichen Auswirkungen auf Satellitenbetrieb und Kommunikationssysteme helfen.

