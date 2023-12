Newcomers High School erwägt Namensänderung inmitten politischer Spannungen

Zusammenfassung: Die Newcomers High School in Long Island City, Queens, erwägt eine Namensänderung, da sie befürchtet, dass der aktuelle Name eine Zielgruppe für ihre Schüler mit Migrationshintergrund darstellt. Die Schülervertreter in der Schulleitung glauben, dass eine Namensänderung dazu beitragen wird, ein integrativeres und einladenderes Umfeld zu schaffen. Der Prozess der Namensänderung umfasst mehrere Schritte, darunter die Einholung der Zustimmung der Elternvereinigung und des Schulleiters, das Einholen öffentlicher Beiträge und die endgültige Genehmigung des Kanzlers. Allerdings wird es wahrscheinlich zu Widerständen kommen, da einige befürchten, dass die Änderung des Namens den Charakter und das Erbe der Schule verändern wird. Die Entscheidung, eine Namensänderung in Betracht zu ziehen, fiel während des Entwurfsprozesses des jährlichen Kapuzenpullovers der Schule, als Schüler Bedenken hinsichtlich der Bedeutung des Namens „Newcomers“ und der Möglichkeit von Hassverbrechen äußerten. Der Zustrom von Migranten in New York City hat ein aufgeladenes politisches Klima geschaffen, und Studenten möchten sich von allem distanzieren, was sich negativ anfühlt, und ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Zusätzlich zur Namensänderung fragen sich einige Schüler, ob Schüler mit Migrationshintergrund an getrennten Schulen eingeschrieben werden sollten oder ob ihnen mehr Wahlmöglichkeiten bei der Wahl des Schulorts eingeräumt werden sollten.

