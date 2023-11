Welcher Impfstoff wurde in den 70er Jahren gestoppt?

In den 1970er Jahren spielte ein bahnbrechender Impfstoff namens Pockenimpfstoff eine entscheidende Rolle bei der Ausrottung einer der tödlichsten Krankheiten in der Geschichte der Menschheit. Pocken, verursacht durch das Variola-Virus, plagten die Menschheit jahrhundertelang und führten zu weitverbreiteten Krankheiten, Entstellungen und Todesfällen. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Wissenschaftlern und medizinischem Fachpersonal wurden die Pocken jedoch 1980 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell für ausgerottet erklärt. Lassen Sie uns in die Details dieses bemerkenswerten Impfstoffs und seiner Wirkung eintauchen.

Der Pockenimpfstoff, auch Vaccinia-Impfstoff genannt, wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Edward Jenner, einem englischen Arzt, entwickelt. Der Impfstoff nutzte ein verwandtes Virus namens Vaccinia, das Immunität gegen Pocken bot. Durch die Einführung einer abgeschwächten Form des Vacciniavirus in den Körper würde das Immunsystem dieses erkennen und zerstören und gleichzeitig eine Abwehr gegen das Variolavirus entwickeln.

Der Erfolg des Impfstoffs zeigte sich in den 1970er Jahren, als die WHO eine verstärkte weltweite Kampagne zur Ausrottung der Pocken startete. In Ländern, in denen Pocken noch weit verbreitet waren, wurden Massenimpfbemühungen durchgeführt, die zu einem deutlichen Rückgang der Fälle führten. Der letzte bekannte natürliche Fall von Pocken ereignete sich 1977 in Somalia. Da danach keine neuen Fälle mehr gemeldet wurden, wurde die Krankheit nur drei Jahre später für ausgerottet erklärt.

FAQ:

F: Wird der Pockenimpfstoff heute noch verwendet?

A: Nach der Ausrottung der Pocken wurden die routinemäßigen Impfungen gegen die Krankheit weltweit eingestellt. Allerdings werden immer noch geringe Mengen des Virus zu Forschungszwecken und als Vorsichtsmaßnahme in Laboren gelagert.

F: Gibt es Nebenwirkungen der Pockenimpfung?

A: Wie jeder Impfstoff kann auch der Pockenimpfstoff Nebenwirkungen haben. Häufige Reaktionen sind Schmerzen an der Injektionsstelle, Fieber und Gliederschmerzen. In seltenen Fällen kann es zu schwerwiegenderen Komplikationen wie schweren allergischen Reaktionen oder Infektionen kommen.

F: Warum wurden die Pocken zur Ausrottung ausgewählt?

A: Die Pocken wurden aufgrund mehrerer Faktoren für die Ausrottung ausgewählt, darunter die Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffs, das Fehlen von Tierreservoirs und die sichtbaren Symptome der Krankheit, die es einfacher machten, Ausbrüche zu erkennen und einzudämmen.

Der Pockenimpfstoff ist ein Beweis für die Wirksamkeit der Impfung bei der Bekämpfung tödlicher Krankheiten. Der Erfolg bei der Ausrottung der Pocken erinnert daran, wie wichtig fortlaufende Impfbemühungen sind, um das Wiederauftreten anderer Infektionskrankheiten zu verhindern. Obwohl Pocken eine Krankheit der Vergangenheit sein mögen, prägen die Lehren aus ihrer Ausrottung weiterhin die Strategien für die öffentliche Gesundheit weltweit.