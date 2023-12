Ohio-Gesetzgeber erwägen Änderungen der Gesetzgebung zu Freizeitmarihuana

Die Gesetzgeber in Ohio führen derzeit Diskussionen über mögliche Änderungen der kürzlich verabschiedeten Gesetzgebung zu Freizeitmarihuana. Während Ausgabe 2, die von den Wählern angenommen wurde, Freizeitmarihuana in Ohio legalisierte, ist es wichtig zu beachten, dass dieses Gesetz Änderungen unterliegen kann, da es sich um ein Landesgesetz und nicht um eine Verfassungsänderung handelt.

Am Mittwochabend, nur wenige Stunden bevor das Gesetz in Kraft treten sollte, stimmten die Senatoren von Ohio dafür, Änderungen am Wortlaut des Gesetzentwurfs zu genehmigen. Zu diesen Änderungen gehört eine Reduzierung der Anzahl der pro Haushalt erlaubten Marihuanapflanzen von 12 auf 6. Darüber hinaus führen die vorgeschlagenen Änderungen eine Pauschalsteuer von 15 % auf Freizeitverkäufe ein und erhöhen die Möglichkeit der Rekordvernichtung für diejenigen, die zuvor wegen des Besitzes von weniger als 2.5 Unzen verurteilt wurden von Marihuana und senken den maximalen THC-Gehalt für Extrakte von 90 % auf 50 %.

Trotz dieser genehmigten Änderungen müssen sie noch vom Ohio House ratifiziert und von Gouverneur Mike DeWine unterzeichnet werden, um in Kraft zu treten. Ab sofort dürfen Ohioaner ab 21 Jahren legal bis zu 2.5 Unzen Cannabis besitzen und konsumieren. Das geltende Gesetz erlaubt jedoch nicht den Verkauf von Freizeitmarihuana, sodass Einzelpersonen es noch nicht in örtlichen Apotheken kaufen können. Der Verkaufsstart in Freizeitapotheken in Ohio wird voraussichtlich im nächsten Herbst erfolgen, sobald der Staat die Verteilung der Lizenzen abgeschlossen hat.

Was den Konsum betrifft, ist das Rauchen von Gras in öffentlichen Innenräumen und an Arbeitsplätzen verboten. Einige Gemeinden im Tri-State-Gebiet, wie West Chester, Fairfield und Hamilton, haben den Verkauf von Freizeitmarihuana vorübergehend verboten. Diese Kommunen fordern weitere Informationen über die Umsetzung des neuen Gesetzes, bevor sie dessen Kommerzialisierung zulassen.

Es ist offensichtlich, dass die Verabschiedung von Punkt 2 die Gesetzgeber vor die Herausforderung stellt, die Wünsche ihrer Wähler mit der Verantwortung für die Verabschiedung eines klaren und wirksamen Regulierungsrahmens in Einklang zu bringen. Die Zukunft von Freizeitmarihuana in Ohio erfordert einen kontinuierlichen Dialog und eine sorgfältige Prüfung der sich entwickelnden Landschaft rund um seine Legalisierung.

