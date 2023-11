Welche Grippestämme sind im Impfstoff 2023 enthalten?

Während die Grippesaison näher rückt, fragen sich viele Menschen, welche Grippestämme durch den Grippeimpfstoff 2023 abgedeckt werden. Das Grippevirus ist für seine Fähigkeit zur Mutation und Veränderung berüchtigt. Deshalb müssen Wissenschaftler den Impfstoff jedes Jahr aktualisieren, um seine Wirksamkeit sicherzustellen. Dieser Artikel soll Ihnen die neuesten Informationen zu den Stämmen liefern, die im Grippeimpfstoff 2023 enthalten sind.

Was ist ein Grippestamm?

Ein Grippestamm bezieht sich auf einen bestimmten Subtyp oder eine bestimmte Variante des Influenzavirus. Es gibt vier Haupttypen von Influenzaviren: A, B, C und D. Die Influenzaviren A und B kommen am häufigsten vor und sind für saisonale Grippeausbrüche beim Menschen verantwortlich.

Wie werden die Stämme für den Impfstoff ausgewählt?

Jedes Jahr überwachen Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Gesundheitsbehörden genau die weltweite Ausbreitung von Grippeviren. Sie sammeln Daten zu den am weitesten verbreiteten Stämmen und treffen Vorhersagen darüber, welche Stämme in der kommenden Grippesaison voraussichtlich im Umlauf sein werden. Basierend auf diesen Informationen empfehlen sie, die Stämme in die jährliche Grippeimpfung aufzunehmen.

Welche Stämme enthält der Grippeimpfstoff 2023?

Die spezifischen Stämme, die im Grippeimpfstoff 2023 enthalten sind, können je nach Region und Hersteller variieren. Allerdings hat die WHO empfohlen, dass der Impfstoff 2023 folgende Stämme enthalten sollte:

1. Influenza-A-Stamm (H1N1): Dieser Stamm ist allgemein als „Schweinegrippe“ bekannt und kursiert seit der Pandemie im Jahr 2009. Sie ist nach wie vor eine der Hauptursachen für die saisonale Grippe.

2. Influenza A (H3N2)-Stamm: Dieser Stamm war in den letzten Jahren eine der Hauptursachen für Grippeausbrüche und wird mit schwereren Erkrankungen, insbesondere bei älteren Erwachsenen, in Verbindung gebracht.

3. Influenza-B-Stamm (Victoria-Linie): Dieser Stamm gehört zur B/Victoria-Linie und ist weltweit im Umlauf. Sie ist für einen erheblichen Anteil der Grippefälle verantwortlich, insbesondere bei Kindern.

4. Influenza-B-Stamm (Yamagata-Linie): Dieser Stamm gehört zur B/Yamagata-Linie und ist ebenfalls weit verbreitet. Sie ist eine weitere Ursache der saisonalen Grippe, von der vor allem ältere Kinder und junge Erwachsene betroffen sind.

Es ist wichtig zu beachten, dass die im Impfstoff enthaltenen Stämme je nach der von den verschiedenen Herstellern verwendeten Formulierung variieren können. Daher ist es immer ratsam, medizinisches Fachpersonal zu konsultieren oder sich an offiziellen Richtlinien zu orientieren, um genaueste und aktuellste Informationen zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grippeimpfstoff 2023 voraussichtlich die vorherrschenden Stämme von Influenza A (H1N1 und H3N2) und Influenza B (Victoria- und Yamagata-Linien) abdecken wird. Eine Impfung gegen diese Stämme kann das Risiko grippebedingter Komplikationen erheblich verringern und sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinschaften vor der saisonalen Grippe schützen. Denken Sie daran, medizinisches Fachpersonal zu konsultieren, um eine individuelle Beratung zu erhalten und über die neuesten Empfehlungen zur Grippeimpfung informiert zu bleiben.