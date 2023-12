By

Zusammenfassung:

Die Erforschung des Mars fasziniert die Welt seit Jahrzehnten, und einer der Schlüsselakteure in diesem Unterfangen ist der Marsrover. Diese Roboterfahrzeuge waren maßgeblich an der Sammlung wertvoller Daten und Bilder vom Roten Planeten beteiligt. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, welcher Roboter sich auf dem Mars befand, und geben einen Überblick über die verschiedenen eingesetzten Rover und ihren bedeutenden Beitrag zu unserem Verständnis der Marslandschaft.

Welcher Roboter war auf dem Mars?

Der Roboter, der auf dem Mars war, ist als Marsrover bekannt. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Rover zum Roten Planeten geschickt, um seine Oberfläche zu erkunden, seine Geologie zu studieren, nach Anzeichen von vergangenem oder gegenwärtigem Leben zu suchen und den Weg für zukünftige bemannte Missionen zu ebnen. Jeder Rover wurde mit einer Reihe wissenschaftlicher Instrumente ausgestattet, um seine Missionsziele zu erreichen.

1. Sojourner Rover:

Die erste erfolgreiche Mars-Rover-Mission wurde 1997 vom Rover Sojourner durchgeführt, der Teil der Mars-Pathfinder-Mission der NASA war. Sojourner war ein kleines, sechsrädriges Roboterfahrzeug, das etwa drei Monate lang im Einsatz war. Es lieferte wertvolle Einblicke in den Boden und das Gestein des Mars und markierte den Beginn unserer robotergestützten Erkundung des Mars.

2. Spirit- und Opportunity-Rover:

Im Jahr 2004 startete die NASA im Rahmen der Mars Exploration Rover-Mission die beiden Rover Spirit und Opportunity. Diese Rover waren für einen Einsatz von 90 Marstagen konzipiert, übertrafen jedoch die Erwartungen, da sie mehrere Jahre durchhielten. Sie erkundeten verschiedene Regionen des Mars, untersuchten seine Geologie, suchten nach Anzeichen von Wasser und lieferten Beweise für frühere bewohnbare Umgebungen.

3. Curiosity Rover:

Der Rover Curiosity, auch Mars Science Laboratory genannt, wurde 2012 zum Mars geschickt. Er ist deutlich größer als seine Vorgänger und mit fortschrittlichen wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet. Das Hauptziel von Curiosity besteht darin festzustellen, ob der Mars jemals geeignete Umweltbedingungen für mikrobielles Leben geboten hat. Es hat bahnbrechende Entdeckungen gemacht, darunter Hinweise auf alte Seen und das Vorhandensein organischer Moleküle.

4. Perseverance Rover:

Das jüngste Mitglied der Mars-Rover-Familie ist der Perseverance-Rover, der im Februar 2021 auf dem Mars landete. Er ist der bisher fortschrittlichste Rover und verfügt über modernste Instrumente und Technologie. Die Mission von Perseverance besteht darin, den Jezero-Krater zu erkunden, nach Anzeichen antiken mikrobiellen Lebens zu suchen, Proben für die zukünftige Rückkehr zur Erde zu sammeln und Technologien für zukünftige bemannte Missionen zu demonstrieren.

FAQ:

F: Wie lange sind Marsrover normalerweise im Einsatz?

A: Marsrover sind für eine bestimmte Betriebsdauer konzipiert, die üblicherweise in Marstagen (Sols) angegeben wird. Allerdings überschreiten sie oft ihre erwartete Lebensdauer. Beispielsweise waren die Rover „Spirit“ und „Opportunity“ mehrere Jahre lang im Einsatz und übertrafen damit ihre ursprüngliche 90-Sol-Mission bei weitem.

F: Welche wissenschaftlichen Instrumente tragen die Rover?

A: Marsrover sind mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Instrumente ausgestattet, darunter Kameras, Spektrometer, Bohrer und Umweltsensoren. Mit diesen Instrumenten können sie die Geologie, die Atmosphäre und mögliche Lebenszeichen auf dem Mars untersuchen.

F: Gibt es Zukunftspläne für Marsrover?

A: Ja, die NASA und andere Raumfahrtagenturen haben ehrgeizige Pläne für zukünftige Marsrover. Der kommende Rover Rosalind Franklin der Europäischen Weltraumorganisation und die Mars Sample Return-Mission der NASA werden darauf abzielen, Marsproben zu sammeln und zur detaillierten Analyse zur Erde zurückzubringen.

Quellen:

– NASA: mars.nasa.gov

– Europäische Weltraumorganisation: esa.int

Lesen Sie mehr in der Web Story: Welcher Roboter war auf dem Mars?