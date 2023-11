By

Wie viel Prozent der geimpften Menschen erkranken an COVID?

Da die COVID-19-Pandemie weiterhin Auswirkungen auf Gemeinschaften auf der ganzen Welt hat, haben die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen einen Hoffnungsschimmer gegeben. Impfstoffe haben sich als wirksam erwiesen, um durch das Virus verursachte schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern. Es stellt sich jedoch häufig die Frage, wie hoch der Anteil der geimpften Personen ist, die noch an COVID-19 erkranken. Lassen Sie uns in dieses Thema eintauchen und einige häufig gestellte Fragen untersuchen.

Was ist die Definition von „geimpft“?

Im Zusammenhang mit COVID-19 bezieht sich „geimpft“ auf Personen, die die empfohlenen Dosen eines COVID-19-Impfstoffs gemäß den Richtlinien der Gesundheitsbehörden erhalten haben.

Wie hoch ist der Prozentsatz der geimpften Personen, die an COVID-19 erkranken?

Obwohl COVID-19-Impfstoffe das Infektionsrisiko deutlich reduzieren, kann es dennoch zu Durchbruchsfällen kommen. Laut Daten verschiedener Studien und Gesundheitsbehörden ist der Anteil geimpfter Personen, die an COVID-19 erkranken, relativ gering. Im Allgemeinen liegt der Prozentsatz zwischen weniger als 1 % und etwa 5 %, abhängig von Faktoren wie der Wirksamkeit des Impfstoffs, der Bevölkerungsdemografie und der Prävalenz von Varianten.

Warum erkranken manche Geimpfte trotzdem an COVID-19?

Kein Impfstoff ist zu 100 % wirksam und aufgrund verschiedener Faktoren kann es zu Durchbruchsfällen kommen. Dazu gehören die mit der Zeit nachlassende Immunität, das Aufkommen neuer Varianten, die sich dem Impfschutz teilweise entziehen können, und individuelle Unterschiede in der Immunantwort. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Personen eine schwere Erkrankung erleiden oder einen Krankenhausaufenthalt benötigen, selbst in Durchbruchsfällen geringer als bei ungeimpften Personen.

Sind alle Durchbruchsfälle gleich?

Durchbruchsfälle können unterschiedlich schwerwiegend sein. Bei einigen Personen können leichte oder keine Symptome auftreten, während bei anderen eine schwerere Erkrankung auftreten kann. Allerdings ist das Gesamtrisiko einer schweren Erkrankung bei geimpften Personen deutlich geringer als bei ungeimpften Personen.

Schlussfolgerung

Obwohl Durchbruchfälle von COVID-19 bei geimpften Personen möglich sind, bleibt der Prozentsatz relativ niedrig. Impfstoffe spielen weiterhin eine entscheidende Rolle dabei, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Menschen vor schweren Erkrankungen zu schützen. Um das Infektionsrisiko weiter zu minimieren, ist es wichtig, die Richtlinien der öffentlichen Gesundheit zu befolgen, einschließlich des Tragens von Masken, einer guten Händehygiene und der Einhaltung sozialer Distanzierung, auch nach der Impfung.