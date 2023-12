By

Zusammenfassung:

Japanische Marienkäfer, auch Asiatische Marienkäfer genannt, sind nützliche Insekten, die bei der Bekämpfung von Blattlauspopulationen helfen. Allerdings können bestimmte Faktoren ihr Überleben beeinträchtigen. In diesem Artikel werden die verschiedenen Bedrohungen untersucht, die japanische Marienkäfer töten können, darunter Pestizide, extreme Temperaturen, Raubtiere und Krankheiten. Es bietet auch Einblicke in den Schutz dieser nützlichen Insekten und die Erhaltung einer gesunden Marienkäferpopulation.

Was tötet japanische Marienkäfer?

Japanische Marienkäfer, wissenschaftlich bekannt als Harmonia axyridis, sind kleine Käfer, die in Asien beheimatet sind, aber in vielen Teilen der Welt als biologisches Bekämpfungsmittel gegen Blattläuse eingeführt wurden. Obwohl sie im Allgemeinen widerstandsfähig sind, können mehrere Faktoren für diese Marienkäfer tödlich sein:

1. Pestizide: Der Einsatz chemischer Pestizide in Gärten, landwirtschaftlichen Feldern oder sogar in Häusern kann für Marienkäfer hochgiftig sein. Diese Pestizide töten nicht nur die gezielten Schädlinge, sondern schädigen auch nützliche Insekten wie Marienkäfer. Um Marienkäfer und andere nützliche Insekten zu schützen, ist es wichtig, sich für biologische und umweltfreundliche Schädlingsbekämpfungsmethoden zu entscheiden.

2. Extreme Temperaturen: Japanische Marienkäfer sind anfällig für extreme Temperaturen. Frostige Winter oder sengende Sommer können für diese Insekten tödlich sein. Marienkäfer suchen bei extremen Wetterbedingungen Schutz, aber plötzliche Temperaturschwankungen oder längere Exposition gegenüber extremen Temperaturen können zu ihrem Tod führen.

3. Raubtiere: Marienkäfer haben einige natürliche Feinde, darunter Vögel, Spinnen und bestimmte Insekten. Diese Raubtiere ernähren sich von Marienkäfern und können ihre Population erheblich reduzieren. Marienkäfer nutzen ihre leuchtenden Farben als Abwehrmechanismus und warnen Raubtiere vor ihrer Unverträglichkeit oder Giftigkeit.

4. Krankheiten: Wie alle anderen Lebewesen sind auch Marienkäfer anfällig für Krankheiten. Eine häufige Krankheit, die Marienkäfer befällt, ist Beauveria bassiana, eine Pilzinfektion, die tödlich sein kann. Marienkäfer können auch an Virusinfektionen, bakteriellen Erkrankungen oder Parasitenbefall leiden, die sie schwächen oder töten können.

Wie schützt man japanische Marienkäfer?

Um das Überleben und Wohlbefinden japanischer Marienkäfer zu gewährleisten, sollten Sie die folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen:

1. Vermeiden Sie chemische Pestizide: Entscheiden Sie sich für natürliche Schädlingsbekämpfungsmethoden wie die Einführung nützlicher Insekten, die Verwendung von insektiziden Seifen oder das Üben von Begleitpflanzungen, um Schädlinge abzuwehren, ohne Marienkäfern zu schaden.

2. Schaffen Sie marienkäferfreundliche Lebensräume: Bieten Sie Marienkäfern geeignete Lebensräume, indem Sie verschiedene Blütenpflanzen pflanzen, die Blattläuse, ihre Hauptnahrungsquelle, anlocken. Marienkäfer werden von Natur aus von diesen Bereichen angezogen.

3. Unterschlupf bieten: Schaffen Sie Schutzräume für Marienkäfer, indem Sie kleine Steinhaufen, Baumstämme oder sogar Marienkäferhäuser in Ihrem Garten aufstellen. Diese Strukturen bieten Schutz bei extremen Wetterbedingungen.

4. Vermeiden Sie es, Marienkäfer im Winterschlaf zu stören: Während der Wintermonate überwintern Marienkäfer in Gruppen. Vermeiden Sie es, diese Cluster zu stören, um unnötigen Stress oder Schaden für die Insekten zu vermeiden.

Indem Sie diese Schritte unternehmen, können Sie zum Schutz japanischer Marienkäfer beitragen und sicherstellen, dass sie weiterhin eine Rolle bei der Bekämpfung von Blattlauspopulationen spielen und so ein gesundes Ökosystem fördern.

Definitionen:

– Blattläuse: Kleine, saftsaugende Insekten, die Pflanzen schädigen können.

– Biologische Bekämpfung: Der Einsatz natürlicher Feinde wie Marienkäfer zur Schädlingsbekämpfung.

– Pilzinfektion: Eine durch Pilze wie Beauveria bassiana verursachte Infektion, die Marienkäfer befallen kann.

Quellen:

– Landesweites integriertes Schädlingsbekämpfungsprogramm der University of California. (nd). Asiatischer Marienkäfer.

- Landwirtschaftsdeparment der Vereinigten Staaten von Amerika. (nd). Japanischer Käfer.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Was tötet japanische Marienkäfer?