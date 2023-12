Zusammenfassung:

Der rasante Fortschritt von Technologie und Automatisierung hat zu erheblichen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt geführt. Auf dem Weg zum Jahr 2025 besteht die Gefahr, dass aufgrund der zunehmenden Integration von künstlicher Intelligenz, Robotik und anderen technologischen Fortschritten mehrere Arbeitsplätze verschwinden. Dieser Artikel untersucht einige der Berufe, die in naher Zukunft möglicherweise obsolet werden, und bietet Einblicke in die möglichen Auswirkungen auf die Belegschaft.

Welche Arbeitsplätze werden bis 2025 verschwinden?

1. Telemarketer: Mit dem Aufkommen von Chatbots und automatisierten Marketingsystemen nimmt der Bedarf an menschlichen Telemarketern ab. KI-gestützte Systeme können Kundenanfragen und Verkaufsgespräche effizienter bearbeiten, was zu einem Rückgang dieses Berufs führt.

2. Reisebüro: Online-Reiseplattformen und Buchungswebsites haben die Nachfrage nach Reisebüros deutlich reduziert. Verbraucher können ihre Reisen jetzt ganz einfach planen und buchen, ohne dass sie auf Vermittlungsdienste angewiesen sind.

3. Kassierer: Die zunehmende Implementierung von Self-Checkout-Systemen und automatisierten Zahlungstechnologien in Einzelhandelsgeschäften dürfte viele Kassiererpositionen ersetzen. Dieser Wandel hin zur Automatisierung zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Arbeitskosten zu senken.

4. Postangestellte: Mit der wachsenden Beliebtheit digitaler Kommunikation und Online-Transaktionen geraten traditionelle Postdienste in den Hintergrund. Postangestellte könnten mit einer geringeren Nachfrage nach ihren Diensten konfrontiert sein, da immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen auf elektronische Alternativen setzen.

5. Druckereien und Verlage: Das digitale Zeitalter hat die Verlagsbranche verändert und zu einem Rückgang gedruckter Materialien geführt. E-Books, Online-Nachrichtenplattformen und digitale Veröffentlichungen haben den Bedarf an traditionellen Druckereien und Verlegern ersetzt.

6. Bankangestellte: Der Aufstieg von Online-Banking und mobilen Zahlungslösungen hat den Bedarf an persönlichen Bankdienstleistungen verringert. Geldautomaten (ATMs) und digitale Transaktionen machen es für Kunden einfacher, ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne eine physische Bankfiliale aufsuchen zu müssen.

7. Datenerfassungssachbearbeiter: Fortschritte in der optischen Zeichenerkennungstechnologie (OCR) und automatisierten Datenverarbeitungssystemen haben dazu geführt, dass eine manuelle Dateneingabe weniger notwendig ist. Software kann jetzt Daten aus verschiedenen Quellen extrahieren und verarbeiten, wodurch der Bedarf an menschlichen Dateneingabesachbearbeitern sinkt.

8. Fließband Arbeiter: Die Fertigungsindustrie setzt zunehmend auf Robotik und Automatisierung, um Produktionsprozesse zu rationalisieren. Durch diese Verlagerung entfällt der Bedarf an vielen manuellen Fließbandarbeitern, da Maschinen Aufgaben effizienter und genauer ausführen können.

9. Treiber: Das Aufkommen autonomer Fahrzeuge und die Weiterentwicklung der selbstfahrenden Technologie könnten zu einem Rückgang professioneller Fahrerberufe führen. Da diese Technologien immer zuverlässiger und verbreiteter werden, könnten Branchen wie LKW- und Taxidienste erhebliche Veränderungen erleben.

10 Rezeptionisten: KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten werden immer ausgefeilter und ermöglichen es ihnen, Kundenanfragen zu bearbeiten und Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Dies kann den Bedarf an menschlichen Empfangskräften in verschiedenen Branchen verringern.

Während diese Arbeitsplätze möglicherweise vom Aussterben bedroht sind, ist es wichtig zu beachten, dass der technologische Fortschritt auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Wenn bestimmte Berufe verschwinden, werden neue Rollen entstehen, die Fähigkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Datenanalyse und Cybersicherheit erfordern.

FAQ:

F: Werden alle Arbeitsplätze in diesen Berufen vollständig verschwinden?

A: Während einige Stellen in diesen Berufen möglicherweise obsolet werden, ist es unwahrscheinlich, dass jede einzelne Position vollständig verschwindet. Es wird jedoch erwartet, dass die Gesamtnachfrage nach diesen Rollen erheblich zurückgehen wird.

F: Was können Einzelpersonen in diesen Berufen tun, um sich anzupassen?

A: Arbeitnehmer in gefährdeten Berufen sollten eine Weiterqualifizierung oder Umschulung in Betracht ziehen, um auf dem sich verändernden Arbeitsmarkt relevant zu bleiben. Der Erwerb neuer Fähigkeiten in aufstrebenden Bereichen kann Einzelpersonen dabei helfen, in Rollen zu wechseln, die weniger anfällig für Automatisierung sind.

F: Wie wird sich das Verschwinden dieser Arbeitsplätze auf die Arbeitskräfte auswirken?

A: Das Verschwinden bestimmter Arbeitsplätze kann zu Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzverdrängung für Personen in betroffenen Berufen führen. Regierungen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um Unterstützung und Umschulungsprogramme bereitzustellen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Auswirkungen auf die Arbeitskräfte abzumildern.

F: Was sind die potenziellen Vorteile der Jobautomatisierung?

A: Jobautomatisierung kann zu mehr Effizienz, geringeren Kosten und verbesserter Produktivität führen. Es ermöglicht dem Menschen, sich auf komplexere und kreativere Aufgaben zu konzentrieren und so Innovation und Wirtschaftswachstum voranzutreiben.

Quellen:

- Weltwirtschaftsforum. (2020). „Der Bericht zur Zukunft der Arbeitsplätze 2020.“ www.weforum.org

– McKinsey Global Institute. (2017). „Arbeitsplätze verloren, Arbeitsplätze gewonnen: Personalübergänge in einer Zeit der Automatisierung.“ www.mckinsey.com

Lesen Sie mehr in der Web Story: Welche Arbeitsplätze werden bis 2025 verschwinden?