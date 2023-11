Neue Einblicke in die Zusammensetzung von Uranus und Neptun: Simulation zukünftiger Raumfahrzeugmissionen

Eine neue Studie wirft Licht auf die Zusammensetzung von Uranus und Neptun und deckt wichtige Unterschiede zu ihren Gegenstücken in Form von Gasriesen, Jupiter und Saturn, auf. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat die Initiative ergriffen, die atmosphärischen Bedingungen dieser Eisriesen nachzubilden, um zu simulieren, was ein zukünftiges Raumschiff beim Eintritt erleben würde.

Uranus und Neptun bestehen wie Jupiter und Saturn hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Allerdings sind ihre Methankonzentrationen mit 2.3 Prozent bzw. 1.5 Prozent zwar relativ niedrig, aber deutlich höher als die Werte, denen die Raumsonden Galileo und Cassini beim Eintritt in die Atmosphären von Jupiter und Saturn begegneten. Andere Gase in der Atmosphäre von Uranus und Neptun sind in Spuren vorhanden.

Während die Finanzierung und Durchführbarkeit einer Raumfahrzeugmission zu Uranus oder Neptun weiterhin ungewiss ist, wird die NASA bei künftigen Missionen wahrscheinlich die Führung übernehmen, wobei die ESA ihre Bereitschaft zur Teilnahme zum Ausdruck bringt.

Um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, führte die ESA Experimente am Hyperschall-Plasma-T6-Stalker-Tunnel der Universität Oxford und den Plasma-Windkanälen der Universität Stuttgart durch. Indem sie geeignete Gase auf ein festes Objekt schossen, wollten die Forscher die Bedingungen nachbilden, die ein zukünftiges Raumschiff beim Eintritt in die Atmosphäre von Uranus oder Neptun erleben würde. Die resultierenden simulierten Atmosphären lieferten wichtige Daten.

Insbesondere wird angenommen, dass Uranus und Neptun riesige Ozeane überkritischer Flüssigkeiten beherbergen. Allerdings wären Sonden, die zur Erkundung dieser Planeten geschickt werden, hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt, was ein robustes Wärmeschutzsystem erforderlich macht. Der ESA-Wissenschaftler Louis Walpot betonte die Bedeutung von Testanlagen, die die atmosphärischen Bedingungen und Geschwindigkeiten reproduzieren können.

Obwohl das Forschungsteam die für den Eintritt in Uranus oder Neptun erforderliche Umlaufgeschwindigkeit noch nicht erreicht hat, haben sie erhebliche Fortschritte gemacht, indem sie das Plasma mit einer Geschwindigkeit von 19 km/s (43,000 Meilen pro Stunde) an der Modellsonde vorbeigeschoben haben. Diese Experimente zeigten, dass bereits geringe Mengen Methan das Strahlungsspektrum beim Eintritt verändern.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern wertvolle Einblicke in die komplexen Atmosphären und Zusammensetzungen von Uranus und Neptun und ebnen den Weg für zukünftige Raumfahrzeugmissionen, um die Geheimnisse dieser fernen Eisriesen aufzudecken.

