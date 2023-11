By

Was ist Walmarts 10-Fuß-Regel?

Walmart, der multinationale Einzelhandelskonzern, ist für sein Engagement für exzellenten Kundenservice bekannt. Einer der wichtigsten Grundsätze, zu deren Einhaltung Walmart-Mitarbeiter geschult werden, ist die „10-Fuß-Regel“. Diese Regel ermutigt Mitarbeiter, Kunden anzuerkennen und ihnen zu helfen, wenn sie sich ihnen in einem Umkreis von 10 Fuß nähern. Aber was genau beinhaltet diese Regel und warum ist sie für Walmart so wichtig?

Die 10-Fuß-Regel ist ein einfaches Konzept, das von Walmart-Mitarbeitern verlangt, jedem Kunden, der sich ihnen nähert, Blickkontakt herzustellen, ihn zu begrüßen und Hilfe anzubieten. Diese Regelung gilt für alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Position im Unternehmen. Unabhängig davon, ob Sie Kassierer, Lagerhalter oder Manager sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie mit den Kunden interagieren und ihnen ein positives Einkaufserlebnis bieten.

Durch die Umsetzung der 10-Fuß-Regel möchte Walmart eine einladende und hilfsbereite Umgebung für seine Kunden schaffen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Kunden wertgeschätzt und betreut fühlen, was sich erheblich auf ihre Gesamtzufriedenheit mit dem Geschäft auswirken kann. Diese Regel hilft Walmart auch dabei, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben, indem die Bedeutung eines personalisierten Kundenservice betont wird.

FAQ:

F: Wie profitieren Kunden von der 10-Fuß-Regel?

A: Die 10-Fuß-Regel stellt sicher, dass Kunden sofortige Aufmerksamkeit und Unterstützung von Walmart-Mitarbeitern erhalten, was ihr Einkaufserlebnis verbessert und ihnen das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu werden.

F: Ist die 10-Fuß-Regel für alle Walmart-Mitarbeiter verpflichtend?

A: Ja, die 10-Fuß-Regel ist ein grundlegender Bestandteil der Kundendienstschulung von Walmart und von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sie befolgen.

F: Gilt die 10-Fuß-Regel für Online-Einkäufe?

A: Die 10-Fuß-Regel konzentriert sich hauptsächlich auf Interaktionen im Geschäft. Allerdings legt Walmart bei seinem Online-Einkaufserlebnis auch Wert auf einen hervorragenden Kundenservice.

F: Wie schult Walmart seine Mitarbeiter in der 10-Fuß-Regel?

A: Walmart integriert die 10-Fuß-Regel in seine Mitarbeiterschulungsprogramme, zu denen Rollenspielszenarien und Kundendienst-Workshops gehören.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei der 10-Fuß-Regel von Walmart um einen Kundendienstgrundsatz handelt, der von Mitarbeitern verlangt, Kunden anzuerkennen und zu unterstützen, die sich im Umkreis von 10 Fuß um sie herum befinden. Durch die Umsetzung dieser Regel möchte Walmart seinen Kunden ein positives und personalisiertes Einkaufserlebnis bieten. Mit seinem Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice legt Walmart weiterhin Wert auf die Zufriedenheit seiner Kunden.