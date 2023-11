By

Was ist der Unterschied zwischen Walmart und Walmart?

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse sind zwei gleichnamige Einzelhandelsriesen auf den Markt gekommen, was bei den Verbrauchern für Verwirrung gesorgt hat. Walmart, der bekannte amerikanische multinationale Einzelhandelskonzern, steht nun gemeinsam mit einem anderen Unternehmen mit demselben Namen im Rampenlicht. Aber was genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden Walmart-Unternehmen? Lassen Sie uns in die Details eintauchen.

Walmart Corporation:

Der erste und bekanntere Walmart ist der renommierte Einzelhandelskonzern, der 1962 von Sam Walton gegründet wurde. Mit seinem Hauptsitz in Bentonville, Arkansas, betreibt die Walmart Corporation ein riesiges Netzwerk von Hypermärkten, Discount-Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften weltweit. Es ist bekannt für seine breite Produktpalette, wettbewerbsfähige Preise und seine umfassende Online- und Offline-Präsenz.

Walmart Inc.:

Der zweite Walmart ist ein relativ neuer Player auf dem Markt. Walmart Inc. ist ein kanadisches Technologieunternehmen, das eine innovative E-Commerce-Plattform anbietet. Ziel ist es, den Einzelhandel zu revolutionieren, indem es über seine Website und mobile App ein nahtloses Online-Einkaufserlebnis bietet. Walmart Inc. trägt zwar den gleichen Namen wie der amerikanische Einzelhandelsriese, ist aber ein unabhängiges Unternehmen ohne Zugehörigkeit zur Walmart Corporation.

FAQ:

F: Sind Walmart Corporation und Walmart Inc. miteinander verbunden?

A: Nein, Walmart Corporation und Walmart Inc. sind separate Einheiten ohne Verbindung oder Zugehörigkeit.

F: Kann ich sowohl bei Walmart Corporation als auch bei Walmart Inc. einkaufen?

A: Ja, Sie können in beiden Unternehmen einkaufen. Walmart Corporation betreibt physische Geschäfte, während Walmart Inc. eine Online-Shopping-Plattform anbietet.

F: Sind die Produkte und Preise in beiden Walmart-Filialen gleich?

A: Die Produktangebote und Preise können zwischen Walmart Corporation und Walmart Inc. variieren. Es wird empfohlen, die Website der jeweiligen Unternehmen zu überprüfen oder die jeweiligen Geschäfte zu besuchen, um genaue Informationen zu erhalten.

F: Plant Walmart Inc., seine Geschäftstätigkeit zu erweitern?

A: Als wachsendes Technologieunternehmen plant Walmart Inc., seine Geschäftstätigkeit zu erweitern und in Zukunft mehr Kunden zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Einheiten zwar den Namen „Walmart“ tragen, aber unterschiedlich und voneinander getrennt sind. Walmart Corporation ist der etablierte Einzelhandelsriese, während Walmart Inc. ein kanadisches Technologieunternehmen ist, das mit seiner Online-Plattform den Einzelhandel revolutionieren möchte. Wenn Sie also das nächste Mal hören, dass jemand Walmart erwähnt, stellen Sie sicher, dass Sie klarstellen, um welchen Walmart es sich handelt, da der Unterschied zwischen den beiden erheblich ist.