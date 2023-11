By

Was ist größer als Walmart?

In der Welt des Einzelhandels haben nur wenige Namen so viel Gewicht wie Walmart. Mit seinen weitläufigen Geschäften, seinem breiten Produktsortiment und seiner globalen Präsenz ist der Einzelhandelsriese zum Synonym für Größe und Umfang geworden. Allerdings gibt es einige Unternehmen, die von sich behaupten können, in bestimmten Aspekten sogar größer als Walmart zu sein. Lassen Sie uns einige dieser überlebensgroßen Unternehmen untersuchen und wie sie im Vergleich zum Einzelhandelsriesen abschneiden.

Amazon: Der E-Commerce-Riese

Wenn es um den Online-Handel geht, ist Amazon führend. Amazon wurde 1994 von Jeff Bezos gegründet und hat sich exponentiell zum weltweit größten Online-Marktplatz entwickelt. Mit einer riesigen Produktauswahl, schnellen Lieferoptionen und einem ständig wachsenden Dienstleistungsangebot hat Amazon die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, revolutioniert. Seine Marktkapitalisierung, die den Gesamtwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens misst, übersteigt häufig die von Walmart und ist damit gemessen an dieser Kennzahl der größte Einzelhändler der Welt.

Alibaba: Das chinesische E-Commerce-Kraftpaket

Während Amazon weltweit den Online-Einzelhandel dominiert, nimmt Alibaba in China eine ähnliche Position ein. Alibaba wurde 1999 von Jack Ma gegründet und hat sich zu einem Konglomerat aus E-Commerce-Plattformen, Cloud-Computing-Diensten und digitalen Zahlungssystemen entwickelt. Mit seinen Marktplätzen wie Taobao und Tmall ist Alibaba zur Anlaufstelle für Millionen chinesischer Verbraucher geworden. Beim jährlichen Bruttowarenvolumen (GMV), das den Gesamtwert der auf einer Plattform verkauften Waren misst, übertrifft Alibaba Walmart durchweg.

FAQ:

F: Was ist Marktkapitalisierung?

A: Die Marktkapitalisierung, oft auch Marktkapitalisierung genannt, ist der Gesamtwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Er wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird. Die Marktkapitalisierung wird verwendet, um die Größe und den Wert eines Unternehmens zu bestimmen.

F: Was ist das Bruttowarenvolumen (GMV)?

A: Das Bruttowarenvolumen ist eine Kennzahl, die im E-Commerce verwendet wird, um den Gesamtwert der auf einer Plattform innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauften Waren zu messen. Es umfasst den Wert aller verkauften Produkte, unabhängig davon, ob die Plattform selbst Eigentümer der Waren ist oder als Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern fungiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Walmart zwar nach wie vor ein Einzelhandelsriese ist, es aber Unternehmen gibt, die ihn in bestimmten Aspekten übertreffen. Amazon dominiert den Online-Einzelhandel weltweit, während Alibaba in China eine ähnliche Position einnimmt. Diese Unternehmen haben Technologie und Innovation genutzt, um beispiellose Erfolge zu erzielen, und verdeutlichen damit die sich ständig weiterentwickelnde Natur der Einzelhandelsbranche.