By

Welche Fast-Food-Unternehmen gehören China?

China hat in den letzten Jahren weltweit in verschiedenen Branchen erheblich investiert, darunter auch im Fast-Food-Sektor. Mehrere bekannte Fast-Food-Ketten sind Teil chinesischer Unternehmen geworden, was Fragen über den Einfluss und die Auswirkungen dieser Übernahmen aufwirft. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der großen Fast-Food-Unternehmen, die jetzt im Besitz Chinas sind.

McDonalds: Eine der bekanntesten Fast-Food-Ketten weltweit, McDonald's, ist in China stark vertreten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass McDonald's zwar eine starke Präsenz auf dem chinesischen Markt hat, sich jedoch nicht im Besitz eines chinesischen Unternehmens befindet. Die meisten McDonald's-Restaurants in China werden von einem strategischen Partner, CITIC Limited, und CITIC Capital, einer chinesischen staatlichen Investmentgesellschaft, betrieben.

Pizza Hut: Auch Pizza Hut, eine beliebte Pizzakette, gehört keinem chinesischen Unternehmen. Es ist eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, ein amerikanischer Fast-Food-Konzern. Aber lecker! Brands ist in China stark vertreten und verfügt über zahlreiche Pizza Hut-Standorte im ganzen Land.

KFC: KFC, eine weitere bekannte Marke unter Yum! Brands ist in China stark vertreten. Tatsächlich ist China einer der größten Märkte für KFC weltweit. Obwohl KFC keinem chinesischen Unternehmen gehört, ist Yum! Brands hat eine separate Einheit namens Yum China Holdings gegründet, um seine Aktivitäten im Land zu verwalten.

FAQ:

F: Gibt es große Fast-Food-Ketten im Besitz chinesischer Unternehmen?

A: Zwar gibt es keine großen Fast-Food-Ketten, die vollständig chinesischen Unternehmen gehören, doch einige Ketten sind aufgrund von Partnerschaften oder Tochtergesellschaften in China stark vertreten.

F: Gehört McDonald's China?

A: Nein, McDonald's gehört nicht einem chinesischen Unternehmen. Es besteht jedoch eine strategische Partnerschaft mit CITIC Limited und CITIC Capital, um seine Restaurants in China zu betreiben.

F: Wem gehört Pizza Hut?

A: Pizza Hut ist eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, ein amerikanischer Fast-Food-Konzern. Lecker! Brands ist in China stark vertreten, unter anderem an vielen Pizza Hut-Standorten.

F: Gehört KFC China?

A: Nein, KFC gehört keinem chinesischen Unternehmen. Es ist eine Marke unter Yum! Brands, das über eine separate Einheit namens Yum China Holdings verfügt, um seine Aktivitäten in China zu verwalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass China zwar erhebliche Investitionen in verschiedene Branchen weltweit getätigt hat, darunter auch in den Fast-Food-Sektor, große Fast-Food-Ketten wie McDonald's, Pizza Hut und KFC jedoch nicht im Besitz chinesischer Unternehmen sind. Allerdings sind diese Ketten in China aufgrund von Partnerschaften, Tochtergesellschaften oder separaten Einheiten, die zur Verwaltung der Geschäfte im Land gegründet wurden, stark vertreten.