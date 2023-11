By

Wie hieß Lowes früher?

Eine überraschende Enthüllung ergab, dass der beliebte Baumarkthändler Lowes nicht immer unter seinem aktuellen Namen bekannt war. Viele Kunden sind sich möglicherweise der früheren Identität des Unternehmens nicht bewusst, was seiner Geschichte eine interessante Ebene verleiht. Wie hieß Lowes früher? Lassen Sie uns in die Vergangenheit eintauchen und die Antwort finden.

Bevor es zu Lowes wurde, war das Unternehmen als Lowe's North Wilkesboro Hardware bekannt. Alles begann im Jahr 1921, als Lucius Smith Lowe ein kleines Eisenwarengeschäft in North Wilkesboro, North Carolina, eröffnete. Das Geschäft erlangte schnell einen guten Ruf für seinen außergewöhnlichen Kundenservice und seine Qualitätsprodukte, was zu seiner Expansion in benachbarte Städte führte.

Als das Unternehmen wuchs, durchlief es eine Reihe von Veränderungen. Im Jahr 1952 änderte das Unternehmen seinen Namen in Lowe's Building Supply, um seinen Fokus auf die Bereitstellung von Baumaterialien zum Ausdruck zu bringen. Allerdings dauerte es bis 1984, bis der Name offiziell auf Lowes abgekürzt wurde, das Apostroph wegfiel und ein moderneres Branding eingeführt wurde.

FAQ:

F: Warum hat Lowes seinen Namen geändert?

A: Die Entscheidung, den Namen von Lowe's Building Supply in Lowes zu ändern, war Teil einer Rebranding-Bemühung, um das Image des Unternehmens zu modernisieren und es für einen breiteren Kundenstamm attraktiver zu machen.

F: Welche Bedeutung hat das Apostroph im vorherigen Namen?

A: Das Apostroph in Lowe's stellte die Possessivform dar und zeigte an, dass das Geschäft der Familie Lowe gehörte. Im Rahmen des Rebranding-Prozesses wurde jedoch das Apostroph entfernt, um ein einfacheres und schlankeres Logo zu schaffen.

F: Gibt es weitere bemerkenswerte Veränderungen in der Geschichte von Lowes?

A: Ja, zusätzlich zur Namensänderung hat Lowes im Laufe der Jahre verschiedene Erweiterungen und Übernahmen erfahren. Es hat sich zu einem der größten Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten entwickelt, mit Filialen im ganzen Land und einer starken Online-Präsenz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lowes, der renommierte Baumarkthändler, früher als Lowe's North Wilkesboro Hardware und später als Lowe's Building Supply bekannt war. Die Entscheidung des Unternehmens, seinen Namen 1984 in Lowes zu ändern, markierte einen bedeutenden Meilenstein in seiner Geschichte. Während Lowes weiterhin floriert und Kunden bedient, bleiben seine früheren Namen ein Beweis für seine bescheidenen Anfänge und sein bemerkenswertes Wachstum.