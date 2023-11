By

Welches Unternehmen ist größer als Amazon?

Im Bereich E-Commerce gilt Amazon seit langem als unangefochtener Gigant. Mit seiner umfangreichen Produktpalette, seiner globalen Reichweite und seinen innovativen Dienstleistungen hat das Unternehmen die Art und Weise, wie wir online einkaufen, revolutioniert. Allerdings gibt es ein Unternehmen, das hinsichtlich Größe und Umsatz sogar Amazon übertrifft: Walmart.

Walmart, der amerikanische multinationale Einzelhandelskonzern, hat sich gemessen am Umsatz zum größten Unternehmen der Welt etabliert. Walmart wurde 1962 von Sam Walton gegründet und ist im Laufe der Jahre exponentiell gewachsen, hat seine Aktivitäten auf zahlreiche Länder ausgeweitet und sein Produktangebot diversifiziert. Mit seinem ausgedehnten Filialnetz und einer starken Online-Präsenz ist es Walmart gelungen, Amazon beim Gesamtumsatz zu übertreffen.

Während Amazon den E-Commerce-Bereich dominiert, ist der Umsatz von Walmart aufgrund seines breiteren Geschäftsmodells immer noch deutlich höher. Zusätzlich zu seinem Online-Marktplatz betreibt Walmart weltweit über 11,000 Geschäfte und bietet eine breite Produktpalette an, darunter Lebensmittel, Kleidung, Elektronik und Haushaltsartikel. Diese große physische Präsenz verschafft Walmart einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Amazon, insbesondere in Regionen, in denen sich die E-Commerce-Durchdringung noch entwickelt.

FAQ:

F: Wie bestimmt der Umsatz die Größe eines Unternehmens?

A: Der Umsatz ist eine wichtige Kennzahl zur Messung der Größe eines Unternehmens. Es stellt den gesamten Geldbetrag dar, den ein Unternehmen durch seine Geschäftsaktivitäten erwirtschaftet, beispielsweise durch den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen. Höhere Einnahmen deuten auf einen größeren Umfang der Geschäftstätigkeit und Marktpräsenz hin.

F: Hat Walmart eine größere Marktkapitalisierung als Amazon?

A: Nein, Amazon hält derzeit den Titel mit der größten Marktkapitalisierung unter den börsennotierten Unternehmen. Die Marktkapitalisierung wird ermittelt, indem der Aktienkurs eines Unternehmens mit der Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird. Während der Umsatz von Walmart den von Amazon übersteigt, sind dessen Aktienkurs und Marktbewertung höher.

F: Ist Walmart ausschließlich ein Offline-Händler?

A: Nein, Walmart hat auch eine starke Online-Präsenz. Das Unternehmen hat stark in seine E-Commerce-Aktivitäten investiert, darunter einen eigenen Online-Marktplatz und Lebensmittellieferdienste. Walmarts Online-Verkäufe verzeichneten in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum, was es dem Unternehmen ermöglichte, im digitalen Bereich mit Amazon zu konkurrieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amazon zwar zweifellos eine dominierende Kraft in der E-Commerce-Branche ist, Walmart es jedoch in Bezug auf Gesamtumsatz und Größe übertrifft. Mit seinem umfangreichen Filialnetz und seinem vielfältigen Produktangebot ist Walmart weiterhin das größte Unternehmen der Welt und stellt die Leistungsfähigkeit seines hybriden Geschäftsmodells unter Beweis, das Online- und Offline-Einzelhandelsaktivitäten kombiniert.