By

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Impfung und Auffrischungsimpfung an Long Covid zu erkranken?

Während sich die Welt weiterhin mit der anhaltenden Covid-19-Pandemie auseinandersetzt, hat das Aufkommen der hochansteckenden Omicron-Variante Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit von Durchbruchsinfektionen und Long-Covid geweckt. Da Impfungen und Auffrischungsimpfungen allgemein empfohlen werden, fragen sich viele Menschen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, selbst nach vollständiger Impfung und Auffrischungsimpfung an Long Covid zu erkranken. Lassen Sie uns in dieses Thema eintauchen und einige häufig gestellte Fragen untersuchen.

Was ist Long-Covid?

Long Covid, auch bekannt als postakute Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion (PASC), bezieht sich auf eine Erkrankung, bei der bei Personen anhaltende Symptome auftreten oder neue Gesundheitsprobleme auftreten, nachdem sie sich von der akuten Phase von Covid-19 erholt haben. Diese Symptome können Wochen oder sogar Monate anhalten und die Lebensqualität einer Person erheblich beeinträchtigen.

Was wissen wir über die Wahrscheinlichkeit, nach Impfung und Auffrischung an Covid zu erkranken?

Während Durchbruchinfektionen auch bei vollständig geimpften und aufgefrischten Personen auftreten können, scheint das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, deutlich verringert zu sein. Jüngsten Studien zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Personen schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und eine lange Covid-Erkrankung erleiden, geringer als bei ungeimpften Personen.

Eine vom britischen Amt für nationale Statistik durchgeführte Studie ergab, dass das Risiko einer langen Covid-Erkrankung bei vollständig geimpften Personen im Vergleich zu ungeimpften Personen etwa halbiert war. Darüber hinaus wies die Studie darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, lange an Covid zu erkranken, bei Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten hatten, sogar noch geringer war.

Warum ist das Risiko einer langen Covid-Erkrankung bei geimpften und geimpften Personen geringer?

Impfungen und Auffrischungsimpfungen helfen dabei, das Immunsystem zu stimulieren und so eine starke Abwehr gegen das Virus aufzubauen. Auch wenn es immer noch zu Durchbruchinfektionen kommen kann, ist die durch Impfung und Auffrischung erzeugte Immunantwort oft wirksam, um schwere Erkrankungen zu verhindern und die Wahrscheinlichkeit einer langen Covid-Erkrankung zu verringern.

Schlussfolgerung

Während Durchbruchinfektionen weiterhin möglich sind, verringert eine vollständige Impfung und Auffrischimpfung das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, deutlich. Impfungen und Auffrischungsimpfungen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz des Einzelnen vor schweren Erkrankungen und langfristigen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19. Es ist wichtig, weiterhin die Richtlinien der öffentlichen Gesundheit zu befolgen, wie das Tragen von Masken und die Einhaltung einer guten Händehygiene, um die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen und uns selbst und andere zu schützen.