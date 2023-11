By

Was sind die schwerwiegendsten Nebenwirkungen von COVID-Impfstoffen?

Während die Impfkampagnen gegen COVID-19 weltweit weiter voranschreiten, sind Bedenken hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen laut geworden. Während bei der Mehrheit der Impfempfänger nur leichte und vorübergehende Reaktionen auftreten, ist es wichtig, auf die schwerwiegenderen Nebenwirkungen einzugehen, über die berichtet wurde. Hier geben wir einen Überblick über die wichtigsten unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen.

1. Anaphylaxie: Anaphylaxie ist eine schwere allergische Reaktion, die innerhalb von Minuten oder Stunden nach der Impfung auftreten kann. Obwohl äußerst selten, kann es zu Atembeschwerden, Schwellungen im Gesicht und im Rachen, Herzrasen und Schwindel führen. Gesundheitsdienstleister sind gut auf den Umgang mit anaphylaktischen Reaktionen vorbereitet und verfügen über die notwendige Ausrüstung und Medikamente, um sie zu behandeln.

2. Myokarditis und Perikarditis: Fälle von Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung der Herzinnenhaut) wurden insbesondere bei jungen Männern nach mRNA-COVID-Impfstoffen berichtet. Diese Erkrankungen sind ebenfalls selten und verschwinden in der Regel durch medizinische Behandlung. Die Vorteile einer Impfung überwiegen immer noch die Risiken, insbesondere angesichts der möglichen Komplikationen von COVID-19 selbst.

3. Blutgerinnsel: In seltenen Fällen wurden einige COVID-Impfstoffe mit Blutgerinnungsstörungen in Verbindung gebracht, wie z. B. einer zerebralen Sinusvenenthrombose (CVST) oder einer Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS). Diese Erkrankungen führen zur Bildung von Blutgerinnseln in bestimmten Bereichen des Körpers und können schwerwiegend sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Auftreten dieser Ereignisse äußerst selten ist und der Nutzen der Impfung bei der Vorbeugung schwerer COVID-19-Erkrankungen die Risiken überwiegt.

FAQ:

F: Sind diese Nebenwirkungen häufig?

A: Nein, diese schwerwiegenden Nebenwirkungen sind äußerst selten. Bei der überwiegenden Mehrheit der Geimpften treten nur leichte und vorübergehende Reaktionen auf, wie z. B. Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit oder leichte grippeähnliche Symptome.

F: Kann jeder diese Nebenwirkungen erleben?

A: Während diese Nebenwirkungen potenziell bei jedem auftreten können, besteht bei bestimmten Gruppen, z. B. jungen Männern, die an Myokarditis und Perikarditis leiden, möglicherweise ein etwas höheres Risiko. Das Gesamtrisiko bleibt jedoch sehr gering.

F: Was soll ich tun, wenn bei mir eine dieser Nebenwirkungen auftritt?

A: Wenn bei Ihnen nach der Impfung gegen COVID schwere oder besorgniserregende Symptome auftreten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Das medizinische Fachpersonal ist für den Umgang und die Behandlung dieser seltenen unerwünschten Ereignisse gerüstet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar schwerwiegende Nebenwirkungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen gibt, diese jedoch äußerst selten sind. Die Vorteile der Impfung bei der Verhinderung schwerer Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID-19 überwiegen bei weitem die Risiken. Bei Impfentscheidungen ist es wichtig, sich an medizinisches Fachpersonal zu wenden und sich auf genaue Informationen zu verlassen.