By

Was sind lange Covid-Symptome?

Long Covid, auch bekannt als postakute Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion (PASC), bezieht sich auf eine Erkrankung, bei der bei Personen anhaltende Symptome auftreten oder neue Symptome auftreten, die sich nach der Genesung von der akuten Phase von Covid-19 entwickeln. Während sich viele Menschen mit Covid-19 innerhalb weniger Wochen erholen, treten bei einer beträchtlichen Anzahl weiterhin eine Reihe von Symptomen auf, die mehrere Monate anhalten können. Diese lang anhaltenden Symptome können die Lebensqualität und das tägliche Funktionieren einer Person erheblich beeinträchtigen.

Symptome von Long-Covid:

Die Symptome von Long-Covid können von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Zu den häufigen Symptomen gehören extreme Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Gehirnnebel, Konzentrationsschwierigkeiten, Depressionen, Angstzustände und Schlafstörungen. Weitere gemeldete Symptome sind Herzklopfen, Schwindel, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Probleme. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Symptome in ihrer Intensität schwanken können und im Laufe der Zeit auftreten und verschwinden können.

FAQ:

F: Wie lange halten die Long-Covid-Symptome an?

A: Die Dauer langer Covid-Symptome kann stark variieren. Bei einigen Personen können die Symptome einige Wochen lang auftreten, während bei anderen die Symptome mehrere Monate oder sogar länger anhalten können.

F: Wer ist gefährdet, an Long-Covid zu erkranken?

A: Long Covid kann jeden treffen, der an Covid-19 erkrankt ist, unabhängig von der Schwere seiner Erstinfektion. Studien haben jedoch gezeigt, dass Personen, die schwerere akute Covid-19-Symptome hatten, häufiger an Long Covid erkranken.

F: Können Kinder Long Covid entwickeln?

A: Ja, auch Kinder können Long Covid entwickeln. Während bei Kindern die Wahrscheinlichkeit schwerer akuter Covid-19-Symptome im Allgemeinen geringer ist, kann es bei einigen dennoch zu langanhaltenden Symptomen kommen.

F: Gibt es eine Heilung für langes Covid?

A: Derzeit gibt es kein spezifisches Heilmittel für Long-Covid. Die Behandlung konzentriert sich auf die Behandlung einzelner Symptome und die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens durch einen multidisziplinären Ansatz, der Physiotherapie, kognitive Verhaltenstherapie und Medikamente zur Linderung spezifischer Symptome umfasst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Long Covid eine Erkrankung ist, bei der bei Personen nach der Genesung von einer akuten Covid-19-Erkrankung anhaltende oder neue Symptome auftreten. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein und Wochen, Monate oder länger anhalten. Für Gesundheitsdienstleister und Forscher ist es wichtig, Long-Covid weiterhin zu erforschen und zu verstehen, um den Betroffenen angemessene Pflege und Unterstützung zu bieten.