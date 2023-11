By

Welche Apps hindern andere Apps daran, Daten zu nutzen?

Im heutigen digitalen Zeitalter, in dem der Datenverbrauch so hoch ist wie nie zuvor, ist es nicht ungewöhnlich, dass unsere Smartphones unsere wertvollen mobilen Daten verschlingen, ohne dass wir es überhaupt merken. Ganz gleich, ob es sich um App-Aktualisierungen im Hintergrund, automatische Updates oder einfach um datenhungrige Apps handelt: Unsere Datentarife können schnell zur Neige gehen, was zu hohen Rechnungen oder langsamen Internetgeschwindigkeiten führt. Glücklicherweise gibt es Apps, die uns dabei helfen können, die Kontrolle über unsere Datennutzung zu übernehmen und zu verhindern, dass andere Apps diese Daten verschlingen.

Begriffe definieren:

– Daten: Im Kontext dieses Artikels beziehen sich Daten auf die Menge an Internetbandbreite, die von Apps und Diensten auf einem mobilen Gerät verbraucht wird.

– App: Kurzform für „Application“. Eine App ist ein Softwareprogramm, das darauf ausgelegt ist, bestimmte Aufgaben auszuführen oder bestimmte Dienste auf einem mobilen Gerät bereitzustellen.

App-Blocker:

Eine Kategorie von Apps, die uns bei der Verwaltung unserer Datennutzung helfen können, sind App-Blocker. Mit diesen Apps können Benutzer gezielt den Zugriff bestimmter Apps auf das Internet oder die Datennutzung im Hintergrund blockieren oder einschränken. Dadurch tragen sie dazu bei, Daten zu schonen und unerwünschten Datenverbrauch zu verhindern. Zu den beliebten App-Blockern gehören NetGuard, NoRoot Firewall und AdGuard.

Datenspar-Apps:

Eine andere Art von App, die dabei helfen kann, die Datennutzung einzudämmen, sind Datenspar-Apps. Diese Apps komprimieren Daten, bevor sie Ihr Gerät erreichen, und reduzieren so die Datenmenge, die zum Laden von Webseiten, Bildern und Videos erforderlich ist. Sie können auch Werbung blockieren, die bekanntermaßen Daten verbraucht. Beispiele für Datenspar-Apps sind Opera Max, Googles Datally und Onavo Extend.

FAQ:

F: Verhindern diese Apps vollständig, dass andere Apps Daten verwenden?

A: Diese Apps können zwar die Datennutzung erheblich reduzieren, sie stoppen jedoch möglicherweise nicht den gesamten Datenverbrauch vollständig. Einige Prozesse auf Systemebene und wichtige Apps erfordern möglicherweise weiterhin Datenzugriff.

F: Können diese Apps bestimmte Apps daran hindern, Daten auf iOS-Geräten zu verwenden?

A: Aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen von Apple ist die Funktionalität von App-Blockern und Datenspar-Apps auf iOS-Geräten eingeschränkt. Einige Apps können jedoch weiterhin dabei helfen, die Datennutzung zu überwachen und zu verwalten.

F: Ist die Nutzung dieser Apps kostenlos?

A: Viele App-Blocker und Datenspar-Apps bieten kostenlose Versionen mit eingeschränkten Funktionen an. Premium-Versionen mit zusätzlichen Funktionen sind oft kostenpflichtig erhältlich.

Fazit: Wenn Sie ständig mit datenhungrigen Apps zu kämpfen haben, sollten Sie die Verwendung von App-Blockern oder Datenspar-Apps in Betracht ziehen, um die Kontrolle über Ihre Datennutzung zurückzugewinnen. Diese Apps können Ihnen helfen, Geld zu sparen, unerwartete Datenüberschreitungen zu verhindern und ein reibungsloseres mobiles Surferlebnis zu gewährleisten.