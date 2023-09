Erhalten Sie exklusiven Zugang zu Beeper mit dem Newsletter von 9to5Google

Beeper, die App, mit der Sie alle Ihre Chat-Apps an einem Ort konsolidieren können, erfreut sich durch die Unterstützung von Google Messages RCS und Apples iMessage immer größerer Beliebtheit. Allerdings ist die App weiterhin nur auf Einladung zugänglich. Glücklicherweise haben wir eine Partnerschaft mit Beeper geschlossen, um unseren Lesern die Möglichkeit zu bieten, exklusiven Zugang zu erhalten. So erhalten Sie eine Einladung.

Beeper ist stolz auf seine Fähigkeit, verschiedene Messaging-Apps zu verbinden, darunter WhatsApp, Signal, Telegram, Google Chat und mehr. Was Beeper auszeichnet, ist die plattformübergreifende Unterstützung für iMessage und Google Messages RCS. Durch die Verknüpfung Ihrer Konten können Sie iMessage auf Android und RCS auf einem iPhone verwenden, was eine überzeugende Funktion ist. Beachten Sie, dass die Verwendung der iMessage-Integration die Anmeldung bei Ihrer Apple-ID über Beeper erfordert, was zu Datenschutzbedenken führen kann. Andererseits sind Apps wie Google Messages weniger invasiv, da sie auf vorhandenen Verknüpfungsmethoden basieren.

Die App wurde von Eric Migicovsky, dem Gründer von Pebble, erstellt und verfügt über eine detaillierte Datenschutzrichtlinie, um etwaige Bedenken der Benutzer auszuräumen.

Obwohl die Nutzung von Beeper derzeit kostenlos ist, ist die Nutzung auf eine Warteliste für neue Benutzer beschränkt. Obwohl es mittlerweile Empfehlungen gibt, um bis zu fünf weitere Benutzer einzuladen, ist es immer noch eine Herausforderung, Zugang zu erhalten. Hier kommen wir ins Spiel.

Wir freuen uns, unseren treuen Lesern 500 Beeper-Einladungen exklusiv anbieten zu können. Um Fairness zu gewährleisten, werden Einladungen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ über unseren E-Mail-Newsletter versendet.

Unser Newsletter erscheint dreimal wöchentlich, jeweils dienstags, freitags und sonntags. Abonnenten erhalten exklusive Inhalte, Einblicke in aktuelle Nachrichten und Meinungen direkt in ihren Posteingang. Diese Woche werden wir unseren Beeper-Empfehlungslink in unseren Newsletter aufnehmen, bis die Einladungen abgelaufen sind. Der Link wird nur über unseren E-Mail-Newsletter verfügbar sein. Melden Sie sich also unbedingt an, um Ihre Chance auf Beeper-Zugang zu erhalten.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, alle Ihre Chat-Apps mit Beeper an einem Ort zu verbinden. Seien Sie gespannt auf unseren ersten Newsletter der Woche, der am Dienstagnachmittag (PT) verschickt wird.

