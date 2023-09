Die Hubble-Konstante: Die Expansionsrate des Universums entschlüsseln

By

Um die Entwicklung und das Schicksal des Universums zu verstehen, stützen sich Wissenschaftler auf die Hubble-Konstante, die die Geschwindigkeit misst, mit der sich das Universum ausdehnt. Zwischen den gemessenen Werten der Konstante und den von der Urknalltheorie vorhergesagten Werten besteht jedoch eine anhaltende Diskrepanz, die als „Hubble-Spannung“ bekannt ist.

Um dieses Spannungsverhältnis besser zu verstehen, haben sich Astronomen an das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA gewandt. Nobelpreisträger Adam Riess und seine Kollegen von der Johns Hopkins University und dem Space Telescope Science Institute haben Webbs Beobachtungen genutzt, um die Präzision lokaler Messungen der Hubble-Konstante zu verfeinern.

Eines der wichtigsten Instrumente für diese Messungen ist die Untersuchung von Cepheid-Variablen, bei denen es sich um pulsierende Sterne handelt, die als zuverlässige Entfernungsmarker dienen. Cepheiden sind außergewöhnlich hell und unterliegen Größenschwankungen, die ihrer intrinsischen Leuchtkraft entsprechen. Durch die Beobachtung der Helligkeit und Rotverschiebung von Cepheiden in fernen Galaxien können Astronomen die Expansionsrate des Universums bestimmen.

Allerdings erschwert aus unserer Sicht die Dichte der Sterne in Galaxien diese Beobachtungen oft. Der Start des Hubble-Weltraumteleskops im Jahr 1990 ebnete den Weg für eine bessere Auflösung von Cepheiden, da es einzelne Variablen sogar in Galaxien identifizieren kann, die über hundert Millionen Lichtjahre entfernt sind.

Dennoch ist die Erfassung von Daten im nahen Infrarotbereich des Spektrums von entscheidender Bedeutung, um die durch dazwischenliegenden Staub verursachte Verzerrung zu erklären. Hier zeichnet sich das James Webb-Weltraumteleskop aus. Webbs Infrarotsicht ermöglicht eine präzisere Trennung des Cepheid-Lichts von den umgebenden Sternen, wodurch die Vermischung reduziert und die Messungen verbessert werden.

In ihrer Forschung sammelten Riess und sein Team mithilfe von Webb Beobachtungen von Cepheiden auf verschiedenen Stufen entlang der kosmischen Distanzleiter. Durch die Kalibrierung der wahren Leuchtkraft von Cepheiden in Galaxien mit bekannten Entfernungen können sie dann Supernovae in diesen Galaxien verwenden, um die wahre Leuchtkraft weiter zu kalibrieren. Diese verfeinerten Messungen tragen zu einer genaueren Bestimmung der Hubble-Konstante bei.

Das Verständnis der Hubble-Konstante ist von entscheidender Bedeutung, um die Geheimnisse der Expansion des Universums und seines endgültigen Schicksals zu lüften. Webbs Fähigkeiten spielen eine entscheidende Rolle dabei, unser Verständnis dieses grundlegenden Parameters zu verfeinern und die Hubble-Spannung zu entschlüsseln.

