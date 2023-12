Boston Market schließt Geschäfte aufgrund von Zwangsräumungen und finanziellen Schwierigkeiten

Zusammenfassung:

Boston Market, eine einst beliebte Brathähnchenkette, musste im ganzen Land mit einer Reihe von Schließungen und Zwangsräumungen rechnen, wobei die jüngsten Schließungen in Südflorida stattfanden. Der Hauptlieferant der Kette, US Foods, kündigte seine Vertriebsvereinbarung mit Boston Market, nachdem er eine Klage eingereicht hatte, in der er unbezahlte Schulden in Höhe von 11.6 Millionen US-Dollar geltend machte. Dies führte dazu, dass Filialleiter sich auf die Suche nach alternativen Lieferanten machten und Schwierigkeiten hatten, die Läden mit den notwendigen Zutaten auf Lager zu halten. Infolgedessen waren viele Standorte nicht in der Lage, die Miete zu zahlen, was dazu führte, dass Vermieter Räumungsklagen einreichten.

Die Schließungen haben die Arbeitnehmer jedoch in eine schwierige Situation gebracht, da viele für die letzten zwei Arbeitsmonate unbezahlten Lohn fordern. Versuche, mit der Boston Market Corporation und ihrem Präsidenten Jignesh „Jay“ Pandya Kontakt aufzunehmen, blieben erfolglos, so dass die Arbeitnehmer nicht wussten, wie sie ihr Einkommen wiedererlangen könnten.

Die Schließungen und Räumungen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Boston Market-Filialen in Südflorida. An Standorten in den Landkreisen Broward, Palm Beach und Miami-Dade kam es zu Räumungsklagen, wobei Vermieter ihre Immobilien aufgrund unbezahlter Mieten zurückforderten. Die Geschäfte wurden mit Räumungsbescheiden versehen, was der Kette in der Region eine ungewisse Zukunft beschert.

Zusätzlich zu den finanziellen Schwierigkeiten wurde Boston Market auch von Kunden wegen der Qualität des Essens und des Service kritisiert. Kommentare in den sozialen Medien haben die Enttäuschung über die allgemein aussehenden Lebensmittel, die in einfachen Behältern serviert werden, sowie das Fehlen bekannter Markenverpackungen hervorgehoben.

Die Probleme des Boston Market sind auf eine Geschichte von Eigentümerwechseln und finanziellen Herausforderungen zurückzuführen. Obwohl die Kette einst über 1,000 Filialen verfügte, ist ein Rückgang zu verzeichnen, sodass im Jahr 326 nur noch 2021 Filialen übrig sind. Bemühungen, die Marke mit neuen Menüpunkten wiederzubeleben, wurden von Lieferantenklagen und negativen Kundenbewertungen überschattet.

Aufgrund mehrerer Schließungen und anhaltender finanzieller Probleme bleibt die Zukunft des Boston Market ungewiss. Die Kette muss ihre ausstehenden Schulden begleichen und ihren Ruf verbessern, um das Vertrauen von Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen zurückzugewinnen.