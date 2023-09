Andrea Larson stellt Rekord für die schnellste bekannte Zeit auf dem Superior Hiking Trail auf

By

Andrea Larson, gebürtige Wausauerin und Geschäftsführerin von IRONBULL, hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht, indem sie den gesamten 310 Meilen langen Superior Hiking Trail (SHT) in Rekordzeit zurückgelegt hat. Larson bereitete sich monatelang auf die Reise vor, die vier Erkundungstouren umfasste, um mehr als die Hälfte des Weges zurückzulegen. Obwohl Larson an ihren Chancen auf ein Ziel zweifelte, wollte sie einen Rekord für die schnellste bekannte Zeit (FKT) auf dem SHT aufstellen und schaffte es, indem sie in nur sechs Tagen und zehn Stunden ins Ziel kam.

Der Superior Hiking Trail beginnt südlich von Duluth an der Grenze zwischen Wisconsin und Minnesota und endet in Sichtweite Kanadas. Dieser Fußweg ist für seine Robustheit bekannt. Steine, Wurzeln und die Sawtooth Mountains stellen unterwegs Herausforderungen dar. Bei einem Gesamthöhenunterschied von 41,000 Fuß ist Laufen auf diesem Weg oft unmöglich. Jedes Jahr wandern etwa 50,000 bis 100,000 Menschen den SHT, wobei nur wenige Hundert versuchen, den gesamten Weg zu durchwandern.

Larson plante zunächst eine selbsttragende Durchwanderung, die es ihr ermöglichen würde, entlang der Route Hilfe von verschiedenen Quellen zu erhalten. Doch nur drei Tage vor ihrem Versuch entschied sie sich, in die Kategorie ohne Unterstützung zu wechseln und musste für die gesamten 310 Meilen alles mit sich führen, was sie brauchte. Larsons Rucksack wog anfangs etwa 24 Pfund, aber sie sparte geschickt Platz, indem sie gefriergetrocknete Mahlzeiten mit von ihrem Mann bereitgestellten Kabelbindern an der Außenseite befestigte.

Aufgrund unvorhergesehener Umstände musste Larson ihren Plan, am nördlichen Endpunkt zu starten, überdenken und beschloss, woanders zu beginnen. Diese Änderung bedeutete, dass sie keine Annehmlichkeiten in Duluth nutzen konnte. Trotz Schlafmangel, hohen Temperaturen und Gewittern gegen Ende ihrer Reise legte Larson die letzten 37 Kilometer in 23 Stunden zurück.

Larson drückte ihre Liebe für den Weg und die beeindruckende Schönheit aus, die er bietet, einschließlich atemberaubender Ausblicke, zahlreicher Wasserfälle und ausgedehnter Wälder voller Flora und Fauna. Dieses unglaubliche Erlebnis hat den Superior Hiking Trail zweifellos zu einem bemerkenswerten und herausfordernden Abenteuer gemacht.