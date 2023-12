9-jähriger Junge aus Alabama verkörpert Rocky Balboa und beeindruckt Sylvester Stallone

Zusammenfassung: Ein 9-jähriger Junge aus Alabama namens Ro Knight beeindruckte Sylvester Stallone mit seiner Nachahmung von Rocky Balboa während der ersten „Rocky Day“-Feier in Philadelphia. In Balboas ikonischer Tigerjacke gekleidet, trat Knight an Stallone heran und hielt eine berühmte Rede aus dem Film „Rocky Balboa“. Die Menge jubelte, als Stallone zusammen mit Knight rief: „So gewinnt man!“ Knight, seit seiner Kindheit ein Fan der „Rocky“-Filme, hatte sich auf diesen Moment vorbereitet, indem er sich die Filme ansah und Stallones Zeilen auswendig lernte. Das Video ihrer Interaktion ging viral und führte zu Knights Anerkennung als Social-Media-Star. Knight hat auch Hulk Hogan getroffen, der seine Familie ermutigte, einen Social-Media-Account zu eröffnen. Stallones Agenten bemerkten Knights Talent und boten ihm Rocky-Artikel aus Stallones Laden in Philadelphia an. Knight hofft auf eine Karriere als Schauspieler und träumt davon, in einem zukünftigen „Creed“-Film aufzutreten. Er erklärt, dass er jede Rolle spielen würde, die Stallone von ihm möchte.

Titel: Das 9-jährige Phänomen verkörpert Rocky Balboa und fesselt Sylvester Stallone

Ro Knight, ein 9-jähriger Junge aus Alabama, stellte seine beeindruckenden Fähigkeiten im Identitätswechsel unter Beweis, als er Sylvester Stallone während der „Rocky Day“-Feier in Philadelphia traf. In Rocky Balboas ikonischer Tigerjacke gekleidet, ging Knight auf Stallone zu und rezitierte eine berühmte Rede aus dem Film „Rocky Balboa“. Die Menge war voller Ehrfurcht, als Stallone sich Knight in einer leidenschaftlichen Entschlossenheitserklärung anschloss. Der herzerwärmende Moment, der auf Video festgehalten wurde, ging schnell viral.

Knights Bewunderung für die „Rocky“-Reihe geht auf seine frühe Kindheit zurück, als er begann, mit seinem Vater Filme zu schauen. Sein Engagement für das Verständnis von Stallones Charakter und sein Engagement für die Perfektionierung der Darbietung veranlassten ihn, das Drehbuch auswendig zu lernen und unermüdlich zu proben.

Sein Talent erregte die Aufmerksamkeit anderer namhafter Persönlichkeiten der Branche, darunter Hulk Hogan, der Knights Familie ermutigte, eine Social-Media-Präsenz aufzubauen. Anschließend gingen auch Knights Begegnungen mit Hogan viral und festigten seinen Status als aufstrebender Social-Media-Star.

Stallones Agenten erkannten Knights außergewöhnliches Talent und boten ihm Rocky-Artikel aus Stallones neu eröffnetem Laden in Philadelphia an. Diese Anerkennung gipfelte in Knights Einladung zum prestigeträchtigen „Rocky Day“-Event, bei dem er die Gelegenheit hatte, Stallone persönlich zu treffen.

Während Knight zunächst einige Nervosität zum Ausdruck brachte, als er sich sowohl Hogan als auch Stallone näherte, fand er den Mut, seine Ängste zu überwinden und außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Knight möchte in Stallones Fußstapfen treten und eine Karriere als Schauspieler verfolgen. Seine Traumrolle wäre es, im nächsten Teil der „Creed“-Reihe aufzutreten und eifrig zu erklären, dass er bereit ist, jeden Charakter zu spielen, den Stallone sich wünscht.

Die Begegnung zwischen Knight und Stallone zeigte eine herzerwärmende Verbindung zwischen zwei Generationen und betonte die anhaltende Wirkung von Stallones ikonischem Charakter und die Inspiration, die er jungen Fans wie Ro Knight weiterhin bietet.

