Weihnachtsverkäufe bei Walmart: Ungewissheit steht bevor

Die Weihnachtsverkäufe bei Walmart waren stark, und die Käufer strömten in Scharen zum Einzelhandelsriesen, um Lebensmittel und Geschenke zu kaufen. Doug McMillon, CEO von Walmart, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der Unvorhersehbarkeit der Verkäufe in den Monaten nach der Haupteinkaufssaison. In einem Interview mit der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ betonte McMillon die Auswirkungen steigender Kreditkartenguthaben und schrumpfender Bankkonten privater Haushalte auf die Verbraucherausgaben.

McMillon räumte ein, dass die Verbraucher in diesem Jahr widerstandsfähiger als erwartet gewesen seien, betonte jedoch die Ungewissheit des kommenden Jahres. Er verwies auf den deutlichen Preisverfall bei allgemeinen Handelswaren wie Spielzeug aufgrund der Deflation. Laut McMillon sind die Preise in dieser Kategorie im Vergleich zum Vorjahr um etwa 5 % gesunken. Beispielsweise bietet Walmart derzeit 25 Spielzeugartikel unter 25 US-Dollar an, darunter ein Hot-Wheels-Auto zum Preis von 1.18 US-Dollar.

Während die Lebensmittelpreise relativ stabil geblieben sind, erholen sich die Non-Food-Verkäufe wieder. McMillon glaubt, dass die niedrigeren Preise für allgemeine Waren im kommenden Jahr eine interessante Dynamik erzeugen werden, die Einzelhändler dazu zwingen wird, mehr Volumen zu generieren, um den Preisrückgang pro Artikel auszugleichen.

Trotz der Herausforderungen der Deflation ist es Walmart aufgrund seines großen Lebensmittelgeschäfts und seines Rufs für niedrige Preise gelungen, viele andere Einzelhändler zu übertreffen. Bis November sind die Walmart-Aktien um fast 10 % gestiegen und das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr einen Anstieg des konsolidierten Nettoumsatzes um 5 % bis 5.5 %.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Walmarts Weihnachtsverkäufe stark waren, McMillon jedoch weiterhin vorsichtig mit Blick auf die Zukunft ist. Die Auswirkungen steigender Kreditkartenguthaben und schrumpfender Bankkonten privater Haushalte auf die Verbraucherausgaben haben in Verbindung mit der Deflation bei den allgemeinen Warenpreisen zu Unsicherheit über zukünftige Verkäufe geführt. Walmart muss Wege finden, das Volumen zu steigern, um den Preisrückgang pro Artikel auszugleichen. Trotz der Herausforderungen ist Walmart weiterhin zuversichtlich, das Wachstum voranzutreiben und seine Umsatzprognosen zu erfüllen.