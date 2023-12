Die Auswirkungen der Deflation auf Walmarts Strategie

By

Doug McMillon, CEO von Walmart, räumte ein, dass die Deflation dem Einzelhandelsriesen eine neue Dynamik verleiht, da bestimmte Artikel niedrigere Preise erfahren. Während die Preise in der Lebensmittelkategorie stabil geblieben sind, sind die Preise für allgemeine Handelswaren im Vergleich zum Vorjahr um etwa 5 % gesunken. Beispielsweise bietet Walmart in dieser Weihnachtszeit 25 Spielzeugartikel für unter 25 US-Dollar an, darunter ein Hot-Wheels-Auto zum Preis von 1.18 US-Dollar.

McMillon wies darauf hin, dass sich der Preisverfall möglicherweise auf den Umsatz des Unternehmens im kommenden Jahr auswirken könnte. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass Walmart trotz dieser Herausforderung das Wachstum vorantreiben kann. Das Volumen der Non-Food-Verkäufe erholt sich bereits wieder, wobei Einkäufe zum Schulbeginn eine wichtige Rolle bei dieser Erholung spielen.

Die Konzentration des Einzelhändlers auf ein großes Lebensmittelunternehmen und sein Ruf für niedrige Preise haben es Walmart ermöglicht, in einem sich verlangsamenden Markt viele andere Einzelhändler zu übertreffen. Im November hatte der Aktienkurs von Walmart ein Allzeithoch erreicht und die Aktie war seit Jahresbeginn um fast 10 % gestiegen.

Während die Deflation Herausforderungen mit sich bringt, betonte McMillon die Bedeutung niedrigerer Preise für die Verbraucher, da diese häufig mit Haushaltszwängen konfrontiert sind. Letztendlich möchte Walmart ein Gleichgewicht zwischen wettbewerbsfähigen Preisen und der Förderung des Umsatzwachstums finden.

Die Gesamtjahresprognose von Walmart sieht für das Geschäftsjahr einen Anstieg des konsolidierten Nettoumsatzes um 5 bis 5.5 % und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 6.40 bis 6.48 US-Dollar vor. Walmart legt Wert darauf, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, und möchte sich in der sich verändernden Einzelhandelslandschaft zurechtfinden und gleichzeitig in einem Umfeld der Deflation wettbewerbsfähig bleiben.