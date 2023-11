Microsoft-Aktie erreicht Rekordhoch, da OpenAI-Shakeup Schockwellen auslöst

By

Die Microsoft-Aktie stieg am Montag auf ein Allzeithoch, nachdem bekannt wurde, dass Sam Altman, ehemaliger CEO von OpenAI, zu Microsoft wechseln würde, um gemeinsam mit Mitbegründer Greg Brockman ein neues Forschungsteam für fortgeschrittene KI zu leiten. Der unerwartete Schritt löste Schockwellen in der Technologiewelt aus und überraschte Brancheninsider und Investoren gleichermaßen.

Obwohl der Deal zwischen Altman und Microsoft noch nicht offiziell ist, preisen Analysten und Experten ihn bereits als großen Gewinn für den Technologieriesen. Rishi Jaluria, Geschäftsführer von RBC Capital Markets, nannte es einen „großen Coup für Microsoft“ und betonte Altmans Ruf als KI-Visionär.

Es bestehen weiterhin Bedenken darüber, wie sich die Unsicherheit bei OpenAI kurzfristig auf das Geschäft von Microsoft auswirken wird, insbesondere im Hinblick auf die Azure-Cloud-Dienste von Microsoft, die von OpenAI genutzt wurden. Analysten glauben jedoch, dass die Einbindung von Altman und seinem Team auf lange Sicht letztendlich ein besseres Ergebnis für Microsoft sein könnte.

Die Einstellung von Altman und Brockman positioniert Microsoft als bevorzugten Arbeitgeber für generative KI-Ingenieure und festigt seinen Vorsprung auf diesem Gebiet weiter. Auf der anderen Seite hat OpenAI mit Nachbeben zu kämpfen, wie aus einem von über 500 Mitarbeitern unterzeichneten Brief hervorgeht, in dem der Vorstand zum Rücktritt oder zu Massenrücktritten aufgefordert wird.

Investoren und Analysten sehen darin gleichermaßen einen bedeutenden strategischen Vorteil für Microsoft, da es nicht nur seine KI-Produkt-Roadmap beibehält, sondern auch eine gewaltige Konkurrenz für generative KI-Startups und Google DeepMind darstellt.

Als Folge dieser Entwicklungen schlossen die Microsoft-Aktien am Montag bei 377.44 US-Dollar, ein Plus von über 2 %. Die positive Reaktion des Marktes spiegelt das Vertrauen in die Fähigkeit von Microsoft wider, seine führende Position im KI-Bereich trotz der jüngsten Störungen bei OpenAI zu behaupten.

FAQ

Was ist OpenAI?

OpenAI ist ein führendes Forschungslabor für künstliche Intelligenz, das mit dem Ziel gegründet wurde, sicherzustellen, dass künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) der gesamten Menschheit zugute kommt. Es wurde von Sam Altman und Greg Brockman mitbegründet.

Was ist generative KI?

Generative KI bezieht sich auf den Bereich der künstlichen Intelligenz, der sich auf die Erstellung von Modellen, Algorithmen und Systemen konzentriert, die in der Lage sind, neue und originelle Inhalte wie Bilder, Texte oder Musik zu generieren.

Was ist Microsoft Azure?

Microsoft Azure ist eine Cloud-Computing-Plattform und ein von Microsoft angebotener Dienst. Es bietet eine breite Palette von Cloud-Diensten, darunter virtuelle Maschinen, Speicher, Analysen und KI-Funktionen, um Unternehmen bei der Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen und Diensten zu unterstützen.

Welche Auswirkungen hat die Einstellung von Sam Altman auf die Microsoft-Aktie?

Die Einstellung von Sam Altman wird als positive Entwicklung für Microsoft angesehen, die zu einem Anstieg des Anlegervertrauens und einem Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens führt. Altmans Ruf als KI-Visionär und der strategische Vorteil, den Microsoft durch seine Aufnahme in das Team erlangt hat, werden als Faktoren angesehen, die zu dieser positiven Marktreaktion beitragen.